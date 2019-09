16 settembre 2019

Gestione non farmacologica del dolore nel bambino in quattro punti

1. Il dolore ha sempre una componente emotiva e per alleviare il dolore, la terapia non farmacologica è, a volte, altrettanto importante della terapia farmacologica.

2. La riduzione dell'ansia e della paura associate al dolore e il comportamento dei genitori nella gestione dello stesso, sono importanti strumenti di cura che s'integrano con le terapie farmacologiche.

3. Nella terapia non farmacologica del dolore è molto importante il nostro comportamento: è necessario avere atteggiamento calmo e tranquillizzante, parlare a voce bassa e tranquilla e se il bambino è grande e comprende, spiegare cosa succede.

4. Importante anche curare l'ambiente cercando di mettere il bambino in un ambiente confortevole e tranquillo, senza troppi rumori.

Terapia non farmacologica del dolore nel bambino a seconda dell'età:

0-2 anni : contatto fisico con il bambino: toccare, accarezzare, cullare. Ascoltare musica , giocattoli sopra la culla, leggere ad alta voce;

: contatto fisico con il bambino: toccare, accarezzare, cullare. Ascoltare , giocattoli sopra la culla, leggere ad alta voce; 2-4 anni : giocare con pupazzi, raccontare storie, leggere libri, respirazione e bolle di sapone;

: giocare con pupazzi, raccontare storie, leggere libri, respirazione e bolle di sapone; 4-6 anni : respirazione, racconto di storie, gioco con pupazzi, parlare dei luoghi preferiti, guardare la televisione, coinvolgimento;

: respirazione, racconto di storie, gioco con pupazzi, parlare dei luoghi preferiti, guardare la televisione, coinvolgimento; 6-11 anni: musica, respirazione, contare, parlare dei luoghi preferiti, guardare la TV, leggere un libro.

Alberto Ferrando