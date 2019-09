28 settembre 2019

Hikikomori: i ragazzi chiusi nella propria stanza

Poco visibili, perché isolati

Riconoscere un Hikikomori

Anche in Italia sta aumentando l'attenzione nei confronti del fenomeno Hikikomori, una sindrome che sembrava esclusiva della cultura giapponese, ma che si sta manifestando come un disagio sociale in tutti i paesi economicamente sviluppati del mondo. Oggi in Giappone ci sono di oltre 500mila casi accertati - potrebbero essere di più - mentre i casi stimati in Italia sono 100mila."Hikikomori" è un termine giapponese che significa letteralmente "stare in disparte". Viene usato per fare riferimento ad adolescenti e giovani adulti che decidono di isolarsi dalla società, vivendo nella solitudine della propria stanza.Si tratta di un fenomeno che tende a rimanere invisibile al mondo esterno e, nonostante la sua grande diffusione, è ancora poco conosciuto. Questo perché le persone che ne soffrono si ritirano dalla vita sociale e sono disinteressate a interagire con gli altri.L'autoreclusione volontaria degli hikikomori, se non affrontata, può durare anche molti anni e compromettere in modo irreversibile la vita dell'individuo. Trattandosi di fenomeno sociale nuovo, le famiglie e le istituzioni si trovano impreparate, in parte per la carenza di informazione tra il personale, ma soprattutto per l'impossibilità di comunicare con un ragazzo refrattario a contatti con l'esterno. È quindi importante che le istituzioni comincino a considerare con attenzione il problema e si dotino degli strumenti per fronteggiarlo.

Le prime manifestazioni di ritiro sociale avvengono generalmente nel periodo della preadolescenza, dell'adolescenza o della prima età adulta. Tuttavia, in alcuni rari casi, può insorgere anche in età avanzata. Il ritiro sociale può essere più o meno intenso, a partire da sporadici rifiuti a partecipare a eventi mondani, assenze scolastiche saltuarie, fino a forme di isolamento sempre più severe e totalizzanti.

Tra i principali campanelli d'allarme possiamo identificare:



Ritiro scolastico

Disinteresse nelle interazioni reali, specialmente con i coetanei

Inversione del ritmo sonno-veglia

Auto confinamento nella propria camera da letto

Preferenza per attività solitarie (di solito legate alle nuove tecnologie), spesso anche giochi online.

Il fenomeno colpisce soggetti di entrambi i sessi, con particolare incidenza su quello maschile L'hikikomori ha diversi livelli di gravità ed un processo graduale che può portare più o meno rapidamente all'isolamento totale. L'isolamento può durare alcuni mesi o diversi anni, e generalmente non si risolve spontaneamente.

La causa dell’Hikikomori

Sebbene non sia stata identificata una relazione causa effetto univoca, si suppone che l'hikikomori sia il risultato di una serie di concause caratteriali, sociali e familiari. Tuttavia ogni caso è profondamente diverso ed è difficile stabilire quale di questi tre aspetti incida maggiormente sulla scelta dell'isolamento. Gli hikikomori sono nella maggior parte dei casi persone molto acute, profonde e introspettive, con una grande sensibilità nei confronti della vita. Hanno una lucidità e uno sviluppo cognitivo normale, se non addirittura sopra la media. Si trovano, tuttavia, in difficoltà nel sostenere e rielaborare episodi di esclusione o derisione da parte dei coetanei, a fronte dei quali sviluppano reazioni ingovernabili di ansia e panico, con una conseguente difficoltà nell'instaurare relazioni sociali soddisfacenti e gratificanti.

Gli hikikomori non sono malati mentali e il disturbo non è una fase dell'esistenza, ma una modalità fortemente interiorizzata di fronteggiare e interpretare la realtà circostante. Se non affrontato adeguatamente, il ritiro sociale può durare potenzialmente anche tutta la vita.

Gli hikikomori hanno sviluppato una visione molto dolorosa degli effetti delle relazioni umane sul proprio benessere, per cui associano esperienze vissute come particolarmente negative a qualsiasi pratica di vita esterna. Il loro isolamento non origina da una psicopatologia, ma da una visione negativa della realtà circostante. Considerare l'hikikomori come un "malato mentale" significa, pertanto, banalizzare un disagio che ha radici profonde e complesse.

L’isolamento come scelta

Diverso dalla dipendenza da internet

Non è vero che gli hikikomori sono pigri: i soggetti hikikomori sarebbero perfettamente in grado di affrontare gli impegni scolastici e lavorativi se non fossero scoraggiati dalle loro esperienze negative con le relazioni sociali e non si sentissero schiacciati dalle eccessive pressioni di realizzazione sociale trasmesse dalla società o dagli adulti rilevanti.È importante ribadire che l'isolamento di un hikikomori non è mai frutto di una causa di forza maggiore, ma è una scelta conscia e fortemente interiorizzata, dovuta a un vissuto di esperienze sociali e relazionali particolarmente negative. Usando le maniere forti su questi ragazzi si ottiene solamente ulteriore contrasto e chiusura. Bisogna invece mostrarsi comprensivi nei loro confronti, cercando sempre il dialogo e provando ad aiutarli a migliorare la visione profondamente negativa che hanno sviluppato nei confronti delle relazioni e della società.

Hikikomori e dipendenza da internet sono due condizioni molto diverse. La realtà da cui fuggono i ragazzi hikikomori è quella del confronto sociale e del connesso rischio di mortificazione e vergogna. Tale stato di isolamento autoimposto spinge l'hikikomori a cercare rifugio nella rete e a utilizzarla come unico mezzo di contatto con il mondo esterno. L'eventuale abuso di internet è, dunque, una conseguenza dell'isolamento e non una causa scatenante. Impedire loro di usare la rete significa condannarli a un isolamento totale.

Chiara Romeo