12 ottobre 2019

Stanchezza fisica o mentale?

La stanchezza Fisiologica

La stanchezza parafisologica

La stanchezza patologica

Essere affaticati, stanchi con quella sensazione di spossatezza, sonnolenza, mancanza di energia occasionale , sono sintomi che ci indicano che dobbiamo fermarci, riposare e /o dormire. Ma è veramente la conseguenza di quello che esageratamente abbiamo fatto? Se è cosi dobbiamo solo ricaricarci. Quando invece la mancanza di energia associata ad una sensazione di malessere e svogliatezza ci colpisce senza motivo cerchiamone le cause.Le parafisiologiche sono quelle stanchezze che ci accompagnano durante la pubertà , la gravidanza , la menopausa, l'allattamento ma anche dopo la guarigione di una malattia infettiva o oncologica, sono stanchezze momentanee che sono legate a problemi adattogeni per discrepanza tra domanda e richiesta, si attenuano nel tempo fino talvolta a scomparire.

La stanchezza talvolta inspiegabile è un avvertimento che qualcosa non va, come nelle anemie, nell' ipotiroidismo anche subclinico, nelle neoplasie occulte, nelle infezioni spesso latenti (epatite, AIDS, nelle ipovitaminosi, come da carenza di vitamina D e del gruppo B, nel deficit di oligoelementi (Magnesio, selenio, calcio ecc.).

In tutte quelle condizioni di cattiva ossigenazione del sangue, come malattie del cuore e dei polmoni , nelle apnee ostruttive e nelle allergie. Molte malattie Neurologiche (sclerosi multipla, Parkinson, miastenia ecc.) e metaboliche ed endocrine (diabete , insufficienza surrenalica, disfunzioni tiroidee) si associano a fatica e stanchezza. Anche i farmaci (beta bloccanti , statine, diuretici , cortisonici, ecc.) possono essere implicati.

Frequentemente i disturbi dell'umore generano stanchezza, fatica, svogliatezza e mancanza di motivazione.

Un capitolo che merita approfondimento sono le malattie reumatiche: infatti due pazienti su tre lamentano stanchezza. Le malattie reumatiche sono molte e in maggior parte croniche. Si classificano in infiammatorie autoimmuni, come l'Artrite Reumatoide e psoriasica, le spondiloartriti, il Lupus eritematoso sistemico, la sindrome di Sjogren, la sclerodermia le polimiositi e quelle degenerative come l'artrosi e la osteoporosi, ed in reumatismi extrarticolari come la fibromialgia la sindrome della fatica cronica i reumatismi miofasciali.

Nei reumatismi infiammatori il dolore, associato alla infiammazione locale e generale (per tutte le citochine che si liberano ) determina a livello del sistema nervoso centrale e periferico la insorgenza di una stanchezza multifattoriale. Nella Fibromialgia che colpisce il 2-5% della popolazione soprattutto femminile il dolore diffuso è associata sempre a facile affaticabilità, stanchezza, disturbi del sonno, rigidità , colon irritabile, cefalea, spesso vescica dolorosa e molti altri sintomi, con esami ematici nella norma.

Da non sottovalutare il disturbo affettivo stagionale (DAS) frequente in autunno ed in primavera che associa alla stanchezza e a sintomi disfunzionali, come alterazioni dell' appetito, irritabilità, insonnia o sonnolenza, disturbi digestivi. IL DAS e indotto dal cambiamento della luce e della temperatura, che determina nei soggetti predisposti un alterazione del ritmo sonno veglia, producendo uno squilibrio tra melatonina, serotonina, e dopamina.

Se la fatica dura più di 6 mesi e riduce del 50% le nostre attività, associandosi almeno a quattro di questi sintomi:

difficoltà di concentrazione e memoria

poliartralgie e mialgie

mal di testa

disturbi del sonno

malessere che persiste per più di 24 ore dopo attività

dolore ai linfonodi

mal di gola

abbiamo il forte sospetto di essere in presenza di una sindrome della fatica cronica.

Infine, la tristezza e la melanconia, legati al male di vivere in un modo che non ci piace, possono causare stanchezza. Pensiamoci.



Stanchezza, le possibile cause

Cause di stanchezza e fatica Anemia (carenza di ferro) Menopausa, gravidanza, endometriosi Ipovitaminosi D Fibromialgia Sindrome da stanchezza cronica Artrite reumatoide , sindrome di Sjogren , lupus eritematoso sistemico , polimiositi Broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) enfisema Disturbi del sonno, apnee ostruttive Diabete, Disfunzioni della tiroide (ipotiroidismo, ipertiroidismo) Malattia di Addison Infezioni, AIDS Infarto miocardico, Insufficienza cardiaca congestizia Insufficienza epatica , Insufficienza renale Miastenia, sclerosi multipla ,Parkinson, Sindrome delle gambe senza riposo Tumori Allergie, Celiachia DAS Disturbi dell'umore

