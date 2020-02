Maculopatia: fattori di rischio e cura

24 febbraio 2020

I fattori di rischio sono rappresentati dall'età, dalla predisposizione genetica, dal fumo , dall'ipertensione , dall'obesità , dalle malattie cardio-vascolari e dall'eccessiva esposizione ai raggi solari senza protezione. Ma possono giocare un ruolo importante anche il colesterolo e la glicemia alti. La maculopatia può colpire un occhio solo oppure entrambi. L'insorgenza è subdola. All'inizio anche asintomatica per la compensazione messa in atto dal secondo occhio. Per questo è importante sottoporsi a regolari controlli dopo i 45 anni.

La terapia intravitreale

Ma se la situazione si aggrava o la terapia non si dimostra sufficiente? Si interviene con cure specifiche. In particolare, con la terapia intravitreale. Spiega Igor Di Carlo, titolare ambulatori oculistici Igor di Carlo e responsabile oculistica Policlinico San Luca di Torino: «È utile sapere che l'occhio si presenta come una barriera molto impermeabile perché deve proteggere l'integrità dei liquidi, garantendone la trasparenza rispetto ai dismetabolismi esterni. Una qualunque alterazione dello spessore del nostro sangue, per esempio, se l'occhio non fosse protetto, avrebbe conseguenze nei liquidi interni, rendendoci incapaci di vedere. E questa conformazione dell'occhio rappresenta un vantaggio importante nella cura delle maculopatie».

«In particolare, con le terapie intravitreali, gesti di farmaco-chirurgia che permettono di depositare con grande delicatezza quantità minime di anticorpi monoclonali, una specie di anticorpi, creati in laboratorio, addestrati per arrivare esattamente nel luogo da curare. È una farmaco-chirurgia che interviene in una zona molto compatta dell'occhio, priva di terminali sensoriali, quindi indolore, e priva di ricettori visivi. Dunque, una zona cieca e non determina una macchia o un calo nel campo visivo».

Il limite di questa terapia? Quello di riuscire veramente a prevenire la degenerazione maculare. «Anche in questo caso infatti è fondamentale essere tempestivi, non aspettare» afferma Igor Di Carlo. «Dobbiamo mantenere l'integrità anatomica degli strati: più aspettiamo a controllarci o rinviamo la terapia, maggiori diventano i problemi. Oggi essere tempestivi rappresenta la base della cura della maculopatia. Per ritardarne l'insorgenza o arginarne il processo patologico degenerativo».

Carla De Meo

