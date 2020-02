Coronavirus: come utilizzare la mascherina nel modo corretto?

25 febbraio 2020

Se si decide di utilizzare una mascherina, questa deve essere inserita correttamente altrimenti invece di proteggere può diventare un veicolo di infezione.

Per indossarla correttamente individuare la striscia di metallo, posizionarla sul naso e assicurare la mascherina al viso utilizzando gli elastici per fissarla dietro le orecchie.

Sistemare la mascherina in modo che copra bene naso, bocca e mento. Non toccarla durante l'uso.

Per rimuoverla toccare solo gli elastici, sfilarla dalle orecchie e gettarla immediatamente in un cestino chiuso; la mascherina infatti potrebbe essere contaminata e non deve essere toccata.

Dopo aver gettato la mascherina lavare le mani con acqua e sapone, o con gel a base alcolica.

Se la mascherina si dovesse bagnare o inumidire, sostituirla, e comunque non riutilizzare mai due volte la stessa mascherina.

Nel caso doveste accidentalmente toccarla durante l'uso, lavare subito le mani con acqua e sapone, oppure con gel a base acolica.