10 marzo 2020

Far fronte allo stress durante l’epidemia di Covid-19: le indicazioni dell’Oms

Le condizioni di panico o di stress durante un'epidemia, in questo caso Covid-19, non solo sono quasi sempre del tutto ingiustificate ma aumentano il rischio perché portano a comportamenti meno razionali e ad un abbassamento delle difese, anche biologiche, dell'organismo. È bene quindi affidarsi ai dati e alla comunicazione diffuse dalle autorità pubbliche e alle indicazioni di cautela e prevenzione in essa contenute (siti affidabili o direttamente alle fonti Ministero della Salute o Epicentro dell'Istituto Superiore di Sanità). Non cercare di placare l'ansia inseguendo informazioni spesso amplificate ed incontrollate (dal sito dell'Ordine degli Psicologi del Lazio).

Indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità