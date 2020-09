01 settembre 2020

I consigli dei fisioterapisti per l’attività fisica degli anziani

"Muoviti responsabilmente e aiuta a un graduale movimento" è il titolo della campagna promossa dai fisioterapisti del Gruppo di Interesse Specialistico-GIS di Fisioterapia Geriatrica AIFI. Si tratta di una serie di consigli pratici rivolti agli anziani e ai loro caregiver allo scopo di prevenire le cadute e le possibili fratture. Sono indicazioni rivolte in particolare a quegli anziani con significativi problemi motori e di coordinamento.

Dopo i mesi di chiusura forzata in casa a causa dell'epidemia di Covid-19, è molto importante che gli anziani ritrovino sicurezza nei movimenti e riprendano a fare attività fisica in modo sicuro. Le cadute in tarda età hanno infatti conseguenze importanti sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico.

Muoversi in sicurezza

L'attività fisica nell'anziano è sempre molto importante: aiuta a mantenere un buon equilibrio di salute del corpo, a rallentare il processo fisiologico di invecchiamento, a ritardare la perdita di massa e forza muscolare, migliora il sistema vascolare e respiratorio.

Per muoversi in sicurezza, sia tra le mura di casa che all'aria aperta, ci vogliono gradualità e attenzione. La prima regola, ricorda l'AIFI, è non rinunciare all'esercizio fisico. Si può, ad esempio, allenare forza e l'equilibrio alzandosi da una sedia senza l'aiuto delle mani, ripetendo il movimento per un certo numero di volte, utilizzando una sedia stabile. I fisioterapisti raccomandano poi di indossare sempre calzature sicure meglio se chiuse, con suola antiscivolo per camminare di evitare i tappeti e di accendere sempre la luce muovendosi per le stanze. La doccia va fatta in sicurezza, mettendosi seduti e usando tappetini antiscivolo. Bisogna evitare che gli anziani salgano su scale o su oggetti instabili.

Un aiuto dal bastone

A chi si occupa di assistere gli anziani i fisioterapisti raccomandano di favorire ogni loro forma di movimento, sia all'esterno che all'interno di casa, di fare in modo che siano sempre ben idratati, controllando che bevano un'adeguata quantità di liquidi, specie durante la stagione calda. I caregiver devono assicurarsi che gli assistiti indossino sempre gli occhiali da vista adatti quando si muovono e che gli eventuali apparecchi acustici siano indossati e funzionanti. Affinché gli anziani si muovano senza pericolo assicurarsi che nelle stanze ci sia un'adeguata illuminazione, specie durante la notte. Se necessario, prevedere lungo il percorso maniglie o corrimano per appoggiarsi. Bisogna anche controllare che gli anziani utilizzino gli ausili previsti (bastoni o altro).

Con le giuste attenzioni anche in tarda età diventa possibile riprendere a muoversi in sicurezza!



Alessandra Margreth



