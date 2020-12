14 dicembre 2020

Povertà sanitaria, parte la campagna solidale di Natale "United4ourFuture"

è possibile riempire il proprio "carrello solidale" online con prodotti di prima necessità, o acquistare i "Cesti Solidali" per sostenere coloro che stanno attraversando un momento di difficoltà economica. Si tratta della campagna di Natale "" promossa da Unes supermercati ed Edra Spa, con il supporto di Hba Milan Chapter, in partnership con Gruppo Servier e oltre 20 attori tra aziende private ed istituzioni.Come emerge dai dati della Caritas in riferimento ai quadrimestri maggio-settembre 2019 e 2020, passa dal 31% al 45% il tasso dei "nuovi poveri", le persone che per la prima volta sperimentano condizioni di disagio e di deprivazione economica.La crisi pandemica acuisce le diseguaglianze sociali, economiche e sanitarie, e colpisce indistintamente milioni di persone rendendole vulnerabili ed esposte a insicurezza alimentare e malnutrizione. Da qui nasce l'iniziativa "United4ourFuture -Take Care & Stay United", a favore di Banco Alimentare.Dall'11 dicembre all'11 gennaio collegandosi al portale è possibile scegliere tra un ampio catalogo di prodotti di prima necessità selezionati tra quelli disponibili presso i supermercati Unes e riempire il proprio "carrello solidale" da donare a coloro che stanno attraversando un momento di difficoltà. In alternativa, si potranno acquistare anche i "Cesti Solidali" del valore di 15, 25 o 50 euro, sempre in favore dei nuclei familiari che necessitano di un sostegno in questo periodo di emergenza economica e sociale causata dalla pandemia. Al termine della campagna, i prodotti alimentari raccolti verranno distribuiti da Banco Alimentare a coloro che ne hanno maggiore necessità.Tra le aziende, oltre a, si annoverano come partner insieme a Gruppo Servier in Italia anche: AAA (Advanced Accelerator Applications), Alk-Abello, Astellas, Bausch + Lomb, Biogen, Carter & Benson, Cittadinanzattiva, Clovis Oncology, Daiichi Sankyo, Damor Farmaceutici, Dompé, Eg Stada Italia, Fondazione Roche, Gilead Sciences Italia, Grunenthal, Ibsa Farmaceutici, Intercept Italia, Lundbeck Italia, Novartis Gene Therapies, Petrone Group, Shionogi Italia, Viatris, Welcare Industries.