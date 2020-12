20 dicembre 2020

#Insieme!

L'esperto risponde, chi sono i medici di Dica33: dott. Giovanni Beretta

Tags:

In questi mesi di pandemia il sito Dica33 è sempre stato vicino ai lettori e, oltre a distinguersi per gli articoli di alto spessore scientifico scritti da giornalisti del settore, ha fornito un servizio importante come " l'Esperto risponde " ai lettori che desideravano porre domande sui problemi di salute.Sappiamo, infatti, che durante il lockdown gli ambulatori medici erano chiusi per motivi di sicurezza e per questo era molto difficile poter comunicare con gli specialisti.Desideriamo perciò ringraziare i generosi medici italiani che in modo completamente gratuito hanno fornito centinaia di risposte alle numerose domande pervenute , presentandoli ai lettori per conoscerli meglio e sapere come hanno affrontato i mesi di pandemia. Oggi incontriamo il dottor Giovanni Beretta Giovanni Beretta è specializzato in andrologia, urologia e Patologia della Riproduzione Umana e svolge il lavoro a Firenze presso il Centro PMA Demetra. Ha aiutato con le sue risposte sul nostro sito oltre 5000 persone fino a oggi.Gli ambulatori specialistici di andrologia del nostro Centro, appena è stato possibile, sono stati riaperti e durante il periodo di chiusura i pazienti sono stati seguiti attraverso delle consulenze online tramite Zoom. Alla riapertura sono stati poi seguiti tutti i normali protocolli per gli Ambulatori Medici nella gestione emergenza Covid-19.Il consiglio principale che posso condividere con gli altri colleghi per migliorare il rapporto tra medico e paziente è quello di essere sempre, pure noi medici, pazienti, tolleranti e soprattutto empatici.