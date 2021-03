12 marzo 2021

Aggiornamenti e focus

Disturbi alimentari, in studio una molecola contro il binge eating

BED, Binge Eating Disorder

Il meccanismo alla base del binge eating

Tags:

Una molecola potrebbe aiutare le persone con disturbi alimentari affette da. A dirlo un lavoro pubblicato sulla rivista scientifica, presentato in occasione del 40° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia (SIF).La molecola si chiama oleoiletanolamide e, secondo i risultati di ricerche sull'animale condotte dall'Università La Sapienza e dall'Università di Camerino, potrebbe prevenire e contrastare il disturbo da alimentazione incontrollata, modulando le funzioni di specifiche aree del cervello attivate dallo stress o da stimoli gratificanti.Ilè il disturbo alimentare più comune, caratterizzato da episodi ricorrenti di abbuffate fuori controllo, analoghe a quelle della bulimia , non seguiti da atti compensatori o di eliminazione, come l'induzione del vomito o l'auto-somministrazione di lassativi.In Europa e in Italia non esistono farmaci approvati per il BED, a fronte del fatto che, nel nostro Paese il 3,5% per cento delle donne e il 2% per cento uomini ne è affetto. Gli antidepressivi, di fatto, non sono efficaci per questo disturbo perché le ricadute che si registrano sono troppo elevate. Chi soffre di BED spesso sviluppa nel tempo obesità, oltre a un marcato disagio psicologico, caratterizzato da depressione , ansia, bassa autostima o altri problemi che possono influenzare notevolmente la qualità della vita.Molti alimenti, soprattutto quelli ricchi di zuccheri, costituiscono una fonte di energia immediatamente disponibile per l'organismo e allo stesso tempo stimolano il rilascio di dopamina nel cervello, il neurotrasmettitore associato alla motivazione e al senso di gratificazioneRifugiarsi nel cibo è per molte persone un modo per sfuggire alle emozioni negative, e gratificarsi attraverso i comportamenti che rilasciano dopamina può diventare automatico. Nell'ambito dei disordini alimentari, il problema sorge quando mangiare non è più utile o un comportamento conviviale pro-sociale, ma diventa compulsivo, incontrollabile e ripetitivo, tanto da sfociare in una vera e propria patologia.Oleoiletanolamide, un lipide prodotto nell'intestino in seguito a un pasto che segnala al cervello una condizione di sazietà in modo da limitare il consumo eccessivo di cibo e da stimolare il metabolismo a bruciare i grassi, potrebbe essere alla base di un futuro farmaco per il trattamento del BED.Fonte: Società Italiana di Farmacologia