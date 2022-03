16 marzo 2022

Aggiornamenti e focus

Ambiente urbano: poca attenzione alla salute pubblica

Ci sono diversi modi per migliorare l'adattamento climatico nelle grandi città del mondo con l'obiettivo di proteggere la salute della popolazione, ma i limitati studi sull'argomento suggeriscono che poche città, principalmente ad alto reddito, hanno sviluppato iniziative in tal senso.

Ecco, in sintesi, quanto conclude un articolo pubblicato su PLOS Climate, prima firmataria Mary Sheehan della Scuola di salute pubblica Johns Hopkins Bloomberg a Baltimora. «La salute pubblica ha un ruolo essenziale nell'azione sul clima: i benefici sullo stato di salute aiutano a sostenere le strategie di riduzione dei gas serra, mentre la salvaguardia delle persone fragili è un obiettivo di prima linea» esordisce la ricercatrice, ricordando che nell'ultimo decennio molte grandi città del mondo hanno intensificato gli sforzi di adattamento climatico mirati alla salvaguardia della salute della popolazione. E con l'aumento mondale dei disastri meteorologici estremi le agenzie di salute pubblica sono tra le istituzioni locali maggiormente sotto pressione, accresciuta in modo significativo dalla pandemia di Covid-19. «Ciononostante, l'impegno per delle agenzie cittadine di sanità pubblica per ridurre i rischi climatici continua a ricevere poca attenzione dalla ricerca» osservano gli autori, spiegando che questa revisione comparativa aveva lo scopo di verificare il ruolo delle agenzie di salute pubblica nei piani di adattamento di 22 grandi città esaminando cinque attività di adattamento: (i) mappatura rischi e vulnerabilità; (ii) preparazione e risposta a condizioni meteorologiche estreme; (iii) piani per il caldo estremo; iv) allerta precoce per inondazioni o malattie trasmesse da vettori; (v) monitoraggio della salute climatica e sorveglianza dei risultati. «Ebbene, il 90% dei piani di adattamento delle città riportava azioni in almeno tre di queste cinque aree, ma solo il 73% dei piani centrati sulla salute riportava il coinvolgimento di agenzie di salute pubblica, implicate soprattutto nella pianificazione della risposta al calore e nella sorveglianza climatica» precisa Sheehan.

E conclude: «L'integrazione della salute pubblica nella pianificazione dell'adattamento al clima urbano rimane più un obiettivo che una realtà; anche le grandi città altamente adattabili segnalano un impegno della salute pubblica piuttosto modesto nei piani di adattamento climatico e pochissime sembrano aver integrato una prospettiva sanitaria tra le priorità tematiche o settoriali di adattamento climatico. I nostri risultati, comunque, suggeriscono che diverse opportunità di governance climatica e sanitaria potrebbero migliorare i risultati dell'adattamento delle grandi città».

Tags: