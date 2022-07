08 luglio 2022

Aggiornamenti e focus

Next generation experience: Edra acquisisce Conflux

Conflux, nata nel 2016 - realtà in rapida crescita, che ha chiuso il 2021 con un fatturato di 2,7 milioni di euro, triplicato rispetto al 2019 - si occupa della progettazione di servizi digitali innovativi e data driven attraverso processi di human centered design, con l'obiettivo di migliorare le performance delle piattaforme digitali e la relativa efficacia in termini di processi e conversioni. Nell'ambito dell'operazione, Blue Ocean Finance ha lavorato al fianco dei soci di Conflux nel processo di crescita e strutturazione finanziaria propedeutica all'exit.

"La salute è soggettiva ed esperienziale. Lo sviluppo di dimensioni valutative quali Patient Report Outcome e Patient Report Experience consente in misura crescente di cogliere il reale valore del percorso di cura: quello colto dalla persona. E la visione più sistemica della salute ci insegna a comprendere quanto l'esperienza e la situazione psicologica della persona sia anche determinante nel raggiungimento degli outcome clinici" dichiara Ludovico Baldessin, Amministratore Delegato di Edra. "Risulta quindi indispensabile, anche alla luce della trasformazione in atto delle cure e delle necessità di umanizzarle, ripensare processi e strumenti attorno all'esperienza, del malato come del professionista sanitario: da questa visione nasce l'unione delle competenze di Edra con Conflux e la costituzione di un importante centro di innovazione per la salute e la medicina: Hei! Lab - Health Experience Innovation Lab".

Luigi Greco, Amministratore Delegato di Conflux, conferma il valore della nuova partnership: "La vocazione di Conflux è sempre stata quella di rendere più efficaci processi e strumenti grazie alla User Experience Research e Design. L'entrata nel Gruppo LSWR ci consente di sviluppare l'offerta in Italia come all'estero e di supportare e guidare l'evoluzione in atto, in particolare nell'ambito della salute grazie alla sinergia con la realtà del settore, Edra".

"Abbiamo individuato in Conflux un partner eccellente per proseguire nel nostro percorso di sviluppo di soluzioni e prodotti digitali" - conclude Giorgio Albonetti, Presidente del Gruppo LSWR. "L'acquisizione di Conflux rafforza e arricchisce le competenze di service design del Gruppo, proprio in una fase storica in cui è necessario ricostruire nuovi processi e strumenti dalle macerie che la pandemia ci lascia, per disegnare un futuro migliore".

Edra S.p.A. è stata assistita da Orrick, con un team guidato dalla special counsel Anna Spanò, Conflux da Blue Ocean Finance, advisor finanziario dell'operazione con un team composto dalla Lead Advisor Stefania Esposito e dal Financial Advisor Giuseppe Leccese e dallo Studio Prosperetti di Roma, con il Prof. Avv. Eugenio Prosperetti, per gli aspetti legali.

Tags: