Accesso alle cure: Edra US acquisisce RxData

Coniugare sostenibilità e innovazione delle terapie determina modelli e soluzioni di collaborazione pubblico - privato di complessità crescente, che trovano necessariamente equilibrio solo su scala globale: con l'acquisizione di RxData, sistema globale, evoluto e integrato per l'accesso al mercato, la determinazione dei prezzi e il rimborso dei farmaci, Edra integra l'offerta di consulenza e soluzioni verticali per le strategie negoziali per i farmaci.

RxData è una realtà unica nel settore e rappresenta la più esauriente risorsa dinamica per l'accesso dei farmaci: il sistema dispone di informazioni dettagliate e può analizzare come i farmaci vengano negoziati in più Paesi, le relative tempistiche, le logiche di costo e le condizioni di fornitura. Aziende farmaceutiche ed agenzie regolatorie hanno dunque la possibilità di sviluppare una visione globale, e nel contempo puntuale, degli accordi e delle condizioni attivate per l'accesso alle terapie.

"La sinergia con RxData rafforza la presenza statunitense del gruppo ed espande radicalmente l'offerta di soluzioni e prodotti per le aziende life sciences" dichiara Tommaso Albonetti, General Manager Edra US "Le eccellenti competenze e soluzioni della nuova realtà statunitense diventano una importante risorsa per tutte le altre realtà del Gruppo".

"In Edra ci adoperiamo considerevolmente nella definizione di strategie di accesso alle terapie, cercando di sviluppare una prospettiva su queste sfide sempre più globale e sistemica e, nel contempo, verticale: RxData è la soluzione che consente una visione puntuale di tutte le negoziazioni delle terapie nelle diverse nazioni del mondo" spiega Ludovico Baldessin, CEO Edra e aggiunge "La pandemia ci aiutato a comprendere quanto la salute sia determinante per la società come per l'economia, quanto siano strategici gli investimenti in questo settore e quanto, spesso, le spese in salite siano investimenti: i nuovi strumenti e le nuove competenze ci aiutano a migliorare la collaborazione pubblico-privato che è essenziale per trovare risposte efficaci ai problemi di salute."

"L'entrata in un prestigioso gruppo internazionale" commenta Lawrence Monoson, CEO RxData "riconosce il valore del percorso sinora fatto, pone le basi per accelerare la crescita di RxData sullo scenario globale e porta importanti risorse e competenze per supportare lo sviluppo delle nostre soluzioni: assieme a tutto il team sono entusiasta di poter sviluppare la sinergia con la squadra di Edra per costruire valore per la salute".

"Grazie all'acquisizione di Rxdata il Gruppo rafforza significativamente la presenza oltreoceano, forte già dell'acquisizione di Communivet del 2021, e accresce ulteriormente l'offerta di servizi digitali" conclude Giorgio Albonetti, Presidente LSWR Group "È più che mai evidente oggi che la soluzione alla complessità delle sfide che dobbiamo affrontare richiede risposte sistemiche, che sappiano coniugare una pluralità di prospettive in soluzioni vincenti: il percorso che stiamo compiendo ci rende ogni passo più unici ed efficaci".

