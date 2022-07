Frattura dell'anca: gli esercizi mirati migliorano il recupero

I ricercatori hanno randomizzato 121 pazienti di età pari o superiore a 60 anni a un intervento con esercizi mirati e supervisionati oppure a ricevere le cure standard. Nel gruppo di intervento le sessioni di esercizi a casa sono state seguite da fisioterapisti due volte a settimana e hanno incluso elementi di forza, equilibrio, mobilità e componenti funzionali, nonché brevi consigli sull'attività fisica e sull'alimentazione. Gli esperti hanno visto che, rispetto ai pazienti nel gruppo di cura abituale, i pazienti nel gruppo che faceva esercizio hanno mostrato più miglioramenti nel corso di un anno nelle loro prestazioni fisiche, nella forza della presa e nella capacità di completare alcune attività della vita quotidiana.

«Fornire una riabilitazione domiciliare progressiva e supervisionata di 12 mesi ai pazienti dopo la riparazione chirurgica di una frattura dell'anca può aiutare a migliorare il funzionamento e a ridurre la dipendenza, entrambe conseguenze comuni di questo tipo di lesioni» affermano gli autori. I ricercatori ritengono che gli studi futuri dovrebbero includere periodi di follow-up più lunghi per determinare se possano essere utili sessioni di esercizi di richiamo periodiche mirate a conservare gli effetti sul funzionamento. Inoltre, sarebbe utile valutare anche gli effetti di strategie alternative di attuazione degli esercizi a domicilio, come la riabilitazione a distanza, in questa popolazione.





Fonte: Doctor33