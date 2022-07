31 luglio 2022

Bimbi a tavola in estate: spazio alla freschezza e alla creatività per mangiare bene, divertendosi!





Pinguini con il corpo di mozzarella e piedi di melone

Paesaggi esotici ricreati con frutta, con palme che prendono forma con banane affettate e kiwi. E poi ancora: funghi bianchi e rossi, creati con mozzarelle e pomodoro. Sono questi alcuni piatti creativi, da realizzare in cucina con i più piccoli e per avvicinarli con lavori di fantasia alla sana alimentazione. "Sappiamo bene che spesso frutta e verdura non sono molto amati dai bambini - continua Messina - Allora la soluzione migliore è giocare di fantasia, stimolandoli alla curiosità e coinvolgendoli nella preparazione del piatto stesso".

Il paesaggio marino con frutta fresca

"Realizzare questo paesaggio darà libero sfogo alla fantasia e darà l'opportunità ai piccoli di toccare la frutta, sentirne il profumo e assaggiarla - spiega l'autrice di "In cucina con Marti e Michi" - Poi, una volta creato il piatto, si giocherà a far sparire tutto ciò che si è creato mangiandoselo".

Stessa cosa si può realizzare con le verdure e altri alimenti.





In cucina con Marti e Michi - ed LSWR

