01 agosto 2022

Covid-19, la guerra e l'impatto sugli adolescenti





La sfiducia nel futuro si manifesta anche nei confronti dell'Università, dove solo il 63% degli intervistati pensa di iscriversi dopo il diploma rispetto al 76,8% del 2018. Il malessere cresce anche rispetto a sé stessi: il 37% degli adolescenti italiani lamenta di essere aumentato di peso durante il lockdown; il 27% "si vede" più grasso dei suoi amici e il 50,5% non è soddisfatto del proprio aspetto fisico. In particolare, a non piacersi è il 60,7% delle femmine (era il 55,4% nel 2020) e il 39% dei maschi (31% nel 2020).





Sulla percezione di sé pesa il confronto con gli altri: il giudizio degli amici influenza il 34% dei maschi e il 53,7% delle femmine, ma sono soprattutto social, influencer, moda e pubblicità a condizionare (vale per il 59,1% dei maschi e il 77,6% delle femmine). Per i ricercatori "preoccupa" ma non può sorprendere", visto che il 76,1% dei giovani afferma di aver trascorso su social molto più tempo rispetto al passato.

In cima alla lista dei desideri, per le ragazze, c'è "essere più magra" (67%), mentre i ragazzi vorrebbero essere più alti (57,2%).





diminuisce la quota di ragazzi che fa sport: nel 2022 ha smesso di praticarlo il 32,4% degli adolescenti contro il 20,1% del 2020. Tra chi è rimasto in attività è comunque diminuito il tempo dedicato: solo il 49,5% fa almeno due ore di sport settimanali contro il 62,4% del 2020.

In questo contesto cresce la voglia di fuga, con il 77,4% delle ragazze e al 57,7% dei ragazzi che sogna di viaggiare, soprattutto per conoscere posti nuovi (46%) ed entrare in contatto con nuove persone e culture diverse (27,3%). Un desiderio, quello di viaggiare, che per il 57,8% degli adolescenti è "molto aumentato" rispetto al passato.

Fonte: Doctor33



