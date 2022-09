05 settembre 2022

Health care e lavoro, Edra acquisisce Job in Pharma

Attivo da oltre 15 anni e con oltre 30mila annunci di lavoro pubblicati, Job In Pharma è tra gli strumenti più usati dagli uffici Risorse Umane per la ricerca e selezione dei migliori talenti del settore Healthcare & Life Sciences. Job In Pharma si basa su piattaforma online in cui si interfacciano aziende e candidati del settore Healthcare & Life Sciences. Le aziende, che hanno a disposizione uno spazio online per pubblicare e gestire le candidature pervenute, possono scegliere se procedere in modo autonomo oppure affidarsi allo staff di Job In Pharma per supporto consulenziale, operativo e tecnico. I candidati, a loro volta, si registrano al portale per poter inviare poi per ogni annuncio di loro interesse il cv. Possono anche attivare un servizio di alert per ricevere via mail un avviso ogni volta che viene pubblicato un annuncio che rispecchia i loro interessi.

