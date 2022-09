14 settembre 2022

Discromie cutanee e attivi cosmetici: i consigli di Giulia Penazzi

In genere si utilizzano prodotti, sieri o creme, che ne contengono un blend per sfruttare le sinergie di azione. In particolare avremo:

esfolianti che promuovono il turnover cutaneo e velocizzano il distacco dei cheratinociti morti particolarmente ricchi di melanina (alfa e beta idrossiacidi);

protezioni solari, ovviamente, per ridurre lo stimolo principale di sintesi del pigmento;

antiossidanti che contrastano i passaggi della sintesi della melanina che coinvolgono reazioni di ossidazione (Vitamina C è la più efficace);

inibitori dell'enzima tirosinasi, il principale responsabile della sintesi della melanina (i più importanti sono: alfa-arbutina, acido kogico, derivati del resorcinolo e dell'acido azelaico)

inibitori della sintesi della melanina che non agiscono sulla tirosinasi (acido tranexamico)

attivi che contrastano il trasferimento del pigmento dai melanociti ai cheratinociti (es niacinamide al 5%, estratto di Pancratium maritimum).

Già a partire dalla fine dell'estate sarà importante utilizzare questi cosmetici con continuità, in modo da ridurre gradualmente l'eccesso di melanina sintetizzata nelle zone delle macchie.

