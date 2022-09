17 settembre 2022

Back to school: i cornetti di pasta sfoglia alle mele di Marti e Michi

Il ritorno tra i banchi di scuola, quindi, può essere accompagnato anche da una colazione che sia deliziosa, che stimoli l'appetito e che richiami i personaggi preferiti dei cartoni animati.

Ma, soprattutto, che sia sana e realizzata con ingredienti di qualità.



In cucina con Marti e Michi è un libro di ricette sane e gustose per tutta la famiglia, che nasce dall'idea di avvicinare i bambini al buon cibo e alla corretta alimentazione.

Si tratta di ricette realizzate direttamente da Martina e Michele e che possono essere preparate da tutti i bambini, sempre sotto lo sguardo vigile di un adulto che dovrà poi occuparsi della cottura, al forno o sui fornelli, per garantire la massima sicurezza.





Cornetti di pasta sfoglia alle mele

Procedimento: srotoliamo il rotolo di pasta sfoglia e dividiamolo in 8 spicchi come per una pizza. Nella parte più larga degli spicchi mettiamo un cucchiaino di marmellata di albicocche. Aggiungiamo sopra la mela lavata, sbucciata e tagliata a pezzetti e le noci tritate. Arrotoliamo il triangolo di pasta sfoglia partendo dalla parte più larga fino a quella più fina, formando così un cornetto.

Mettiamo i cornetti in una teglia rivestita da carta da forno, spennelliamoli con un mix di latte e cannella e spolverizziamo con zucchero di canna. Inforniamo a 180° per 10 minuti circa.

