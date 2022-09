24 settembre 2022

Torna in forma! Sei efficaci consigli per cominciare subito!

I medici Mattia Cappelletti e Michela Carola Speciani - autori di "Incredibilmente in forma - Sport e alimentazione per stare bene" spiegano cosa fare, cosa mangiare e quali cattive abitudini quotidiane abbandonare per iniziare a rimettersi subito in forma. Sei piccole regole che, se rispettate, porteranno al raggiungimento di evidenti ed eccezionali risultati.

1. Ho messo su diversi chili: sono ancora in tempo per rimettermi in forma?

Sí! Ricorda che siamo sempre in tempo per iniziare a migliorare e per mantenere nel tempo i risultati ottenuti, sia in salute che in forma fisica! Puoi iniziare da subito a curare la tua alimentazione (no a diete ipocaloriche e restrittive) e ad allenarti!

2. Da cosa e come comincio?

Innanzi tutto, controllando che ci siano le proteine in ogni pasto! La prima colazione deve essere abbondante e, durante la giornata, occorre fare del movimento, anche di "forza".

L'allenamento con i pesi, infatti, offre tantissimi benefici tra cui un notevole miglioramento del nostro metabolismo basale.

3. Cosa dovrei fare tutti i giorni per raggiungere il mio obiettivo?

Inizia la tua giornata con una sana colazione, presta attenzione ai macro e micronutrienti e muoviti (anche non tutti i giorni), seguendo le nostre indicazioni!

4. Quale cattiva abitudine eliminare subito?

Spuntini, dolcetti, caramelle e dolcificanti sono i primi elementi da eliminare dalla propria tavola. Insieme ai cereali raffinati sono davvero dannosi nella quotidianità! Ma non escludiamoli del tutto.

5. Posso mangiare dolci, come i gelati o una fetta di torta?

Godersi occasionalmente un dessert o cena non esattamente "da manuale", e godersela con gusto e felicità, può essere positivo per la forma e la salute! Ed esistono dei momenti adatti poter "trasgredire" a tavola.

6. Come fare per trovare la giusta motivazione?

Basta fissare un semplice obiettivo, come voler tornare a indossare quel bel vestito di qualche taglia fa o scendere di un buco la cintura. A poco a poco, questi obiettivi possono diventare delle sane abitudini.

Dove trovare un programma completo per iniziare ad allenarsi e a mangiare in maniera sana e completa? "Incredibilmente in forma" offre una guida completa alla nutrizione sana, completa ed equilibrata. Non mancano le utili indicazioni su come comporre il proprio piatto, su quanto e quando mangiare.

La seconda parte del libro è dedicata all'allenamento: come bruciare il grasso? Come aumentare la massa magra? Come organizzare l'allenamento? Come riscaldarsi? E come evitare gli infortuni? Tante illustrazioni e spiegazioni semplici e dettagliate accompagnano il lettore verso la scelta del proprio allenamento, che può essere svolto anche in casa.

I medici aiutano anche a scegliere quale attività fisica svolgere se si è in gravidanza, in menopausa o se si è neo genitori, ma anche se si è runners, appassionati di crossfit o di bodybuilding.

Mattia Cappelletti e Michela Carola Speciani

Incredibilmente in forma Sport e alimentazione per stare bene

Edizioni LSWR

