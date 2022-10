22 ottobre 2022

Webinar dr.ssa Quirico: come affrontare le malattie del bambino con sicurezza e tranquillità





Il 27 ottobre alle ore 18,30 si terrà il webinar "Come affrontare le malattie del bambino con sicurezza e tranquillità". La dottoressa Maria Enrica Quirico, pediatra e autrice di "Rimedi naturali per la mamma e il bambino", parlerà di febbre, vari tipi di tosse e patologie respiratorie, oltre agli esiti di "long covid" in bambini e adulti e integratori e farmaci omeopatici consigliati nel bambino che si ammala di covid.

Webinar come affrontare le malattie del bambino con sicurezza e tranquillità: vantaggi per gli iscritti

Accesso riservato ai primi 40 partecipanti. Download di slide e registrazioni video dopo il webinar. Domande in diretta con la dott.ssa Arianna Bortolami. Consulenza gratuita online per le prime 10 richieste.

Webinar come affrontare le malattie del bambino con sicurezza e tranquillità: gli argomenti trattati

Perché il mio bambino si ammala?

Cosa faccio appena scopro che qualcosa non va?

Come imparare ad interpretare bene i sintomi.

Come non sottovalutare i campanelli d'allarme.

Le febbri in questo periodo post pandemia: covid sì/covid no?

Chi è la dott.ssa Maria Enrica Quirico

Medico chirurgo specializzato in Pediatria, diplomata in Omeopatia Classica presso SMB Italia, diplomata alla Faculty of Homeopathy of United Kingdom. Master in Low Dose Therapy all'Università di Parma. Docente di medicina integrata nelle scuole di Omeopatia riservate a medici, farmacisti e ostetriche. Ha scritto numerosi articoli pedagogici sul sonno, l'alimentazione, le regole di comportamento e i rimedi naturali. Esperta in Fitoterapia e Fiori di Bach. Da anni organizza corsi dedicati ai genitori per aiutarli ad affrontare le tematiche più ricorrenti dalla nascita del bambino fino all'adolescenza.





