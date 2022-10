23 ottobre 2022

Stili di vita, i benefici del tè nero nella dieta

Il tè nero e le sostanze che contiene

Durante la fermentazione, alcune catechine si combinano per formare teaflavine e altri flavonoidi, che danno il caratteristico gusto e sapore al tè nero. Il tè verde, invece, si prepara dalle foglie fresche, processate rapidamente per evitare proprio la fermentazione, mentre il tè oolong è semifermentato.

Le evidenze dallo studio inglese

Nel nuovo studio, i ricercatori inglesi hanno preso in considerazione dati su 498.043 uomini e donne tra 40 e 69 anni, raccolti nel database Biobank UK. I partecipanti sono stati seguiti per 11 anni e le informazioni sulla morte sono arrivate da un database collegato dal National Health Service.

Dai risultati è emerso che le persone che consumavano due o più tazze di tè al giorno avevano una riduzione tra il nove e il 13 per cento del rischio di morte per qualsiasi causa rispetto a chi non beveva tè. Un più elevato consumo di tè sarebbe stato associato anche a una riduzione del rischio di morte cardiovascolare, ischemie del miocardio e ictus. L'associazione sarebbe stata osservata indipendentemente dalla temperatura a cui viene consumato il tè, dall'aggiunta o meno di latte o zucchero e dalle variazioni genetiche che incidono sul metabolismo della caffeina da parte delle persone. Dunque, secondo quanto sottolineato dagli stessi autori il tè nero, anche ad alti livelli di assunzione, può essere parte di una dieta salutare.

Sabina Mastrangelo

fonte: Farmacista33

