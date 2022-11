12 novembre 2022

Ricerca: sette le scienziate italiane tra le prime 100 al mondo

Ora il sito research.com ha stilato la prima classifica internazionale delle scienziate più prolifiche e apprezzate del mondo, con lo scopo dichiarato di fornire ispirazione e figure di riferimento alle giovani aspiranti ricercatrici e magari anche "contribuire a fornire opportunità, visibilità e pari opportunità alle donne nella scienza", come spiega il responsabile del progetto Imed Bouchrika, che dopo essersi formato in Inghilterra oggi insegna Computer Science all'Università di Souk Ahras, in Algeria.

Indice di Hirsch

Effetto Matilda

La scienza è donna

Tra queste, domina la classifica Silvia Franceschi medico ed epidemiologa che dirige il Centro di riferimento oncologico di Aviano, seguita dalla fisica delle particelle Speranza Falciano e Eva Negri, anche lei epidemiologa, all'Istituto di ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Al quarto posto la cardiologa Silvia Priori dell'Università di Pavia seguita dall'astrofisica Patrizia Caraveo. Insomma, chi figura nell'elenco è una scienziata con i controfiocchi, ma i confronti tra discipline diverse lasciano il tempo che trovano, e di sicuro ci sono moltissime scienziate italiane di assoluto valore internazionale anche al di fuori di questa lista.





Fonte: Sanità33





