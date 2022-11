27 novembre 2022

Eventi

Nuovi comportamenti d'acquisto farmaci e servizi: a Milano torna Netcomm Focus Digital Health & Pharma

La trasformazione digitale ha coinvolto i servizi e le filiere del Pharma retail e della sanità generando nuovi comportamenti di acquisto, digitali e multicanale, di farmaci, prodotti healthcare e servizi sanitari. A dare un quadro aggiornato due ricerche che saranno presentate in occasione della quinta edizione dell'evento "Netcomm Focus Digital Health & Pharma" quest'anno con il titolo On-life patient journey & connected health. L'evento avrà luogo giovedì 1° dicembre dalle ore 14.15 presso Palazzo delle Stelline (Corso Magenta 61, Milano), con la partecipazione di Edra in qualità di media partnership life science.

Nuovi comportamenti digitali e multicanale negli acquisti

Netcomm è il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, associazione di riferimento del settore e-commerce in Italia che riunisce oltre 470 aziende, tra società internazionali e piccole e medie realtà di eccellenza e rappresenta oggi la più ampia comunità professionale del digitale in Italia, in grado di fornire una visione autorevole e di anticipare le evoluzioni generate dalle tecnologie sul mercato e sul fare impresa. Ed è tra i membri fondatori di Ecommerce Europe, l'Associazione Europea del Commercio Elettronico che coinvolge oltre 150.000 aziende in Europa. L'appuntamento milanese, ad accesso gratuito, si rivolge a imprenditori e manager di aziende farmaceutiche e della sanità, oltre che dei servizi e dei settori digitali a supporto dell'intero ambito Health & Pharma. Durante l'evento saranno condivise strategie, i nuovi trend e le narrazioni dei casi di successo nel Pharma e-commerce.

Saranno presentate due ricerche Netcomm: la quarta edizione dell'"Osservatorio Netcomm Digital Health & Pharma", che fotografa i comportamenti e i volumi di acquisto dei Pharma e-shopper italiani, il loro customer journey, la mappa dei canali utilizzati, la domanda di nuovi servizi di digital health, e la seconda edizione di "Le aspettative digitali del cittadino dai servizi sanitari e i nuovi driver del paziente digitale", pubblicata da Netcomm e curata da Luca Buccoliero, Professore presso il Dipartimento di Marketing dell'Università Bocconi.





Cliccare qui per la registrazione all'evento

Tags: