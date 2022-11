30 novembre 2022

Aggiornamenti e focus

Pelle e intestino: i consigli di Giulia Penazzi

Pelle, intestino e alimentazione





acne, dermatite seborroica o rosacea.

Quindi è fondamentale prestare una grande attenzione allo stile di vita, partendo da una dieta a ridotto tenore di carboidrati come zuccheri semplici e farine raffinate, cibi conservati o troppo elaborati, verdure non di stagione e ricche di pesticidi. Poi, sicuramente, vi sono alimenti specifici che aggravano problematiche come

Pelle, intestino e cambio di stagione

È per questo motivo che le indicazioni cosmetiche associate a quelle nutraceutiche, se non sono presenti particolari patologie per le quali diventa fondamentale la visita dermatologica, diventano una buona arma per la prevenzione e per ridurre la gravità di determinate manifestazioni cutanee. E chi può dare questi consigli professionali insieme? Il Farmacista diventa sempre di più una figura di riferimento per la salute della pelle e il mantenimento del suo benessere.

Tags: