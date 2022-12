01 dicembre 2022

Fake and cake: intolleranza al lattosio, che fare?

Esistono diversi gradi di gravità, così come esistono cospicue differenze in termini di concentrazione di lattosio nei diversi derivati del latte. Generalmente i prodotti meno tollerati da questi soggetti sono il latte e i formaggi freschi (mozzarella, fiordilatte, stracchino), poiché presentano una concentrazione di lattosio più elevata. Al contrario, altri formaggi (parmigiano, pecorino) sono più tollerati perché, a seguito del processo di stagionatura, presentano una minore concentrazione di lattosio. Inoltre, negli ultimi anni, l'industria alimentare ha incrementato l'offerta di prodotti specificamente concepiti per soddisfare le esigenze di individui con allergie e intolleranze alimentari. È dunque ormai molto facile trovare nei supermercati latte e derivati manipolati in maniera tale da ridurre le concentrazioni di lattosio.

Il cibo senza lattosio è più salutare? La risposta della Scienza

I prodotti senza lattosio dovrebbero essere utilizzati solo da chi è affetto da un'intolleranza propriamente diagnosticata. Purtroppo, è diffusa l'abitudine di consumare cibi senza lattosio anche tra coloro che non soffrono di intolleranza, nell'illusione che questi prodotti siano più leggeri e "salutari" rispetto alle loro controparti con lattosio. Ciò non è assolutamente vero: il consumo inopportuno di alimenti senza lattosio, oltre a essere inutilmente dispendioso da un punto di vista economico, può determinare nel lungo termine una progressiva riduzione della produzione e dell'attività della lattasi intestinale, un enzima necessario per la digestione del lattosio. Questo potrebbe paradossalmente esitare in un aggravamento dei sintomi da intolleranza nei soggetti affetti da forme lievi o addirittura provocarne la comparsa in chi l'intolleranza non l'ha mai avuta!

