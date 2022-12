04 dicembre 2022

Patentino per proprietari di cani per una corretta convivenza

Proprietà, benessere e responsabilizzazione





Ogni pet però, dagli invertebrati fino ai mammiferi, possiede proprie specificità ed è perciò fondamentale che il moderno proprietario dimostri un possesso responsabile Focalizzando l'attenzione sul mondo cinofilo, uomo e cane sono due specie ognuna delle quali con un proprio percorso evolutivo ben differente che affonda le radici in milioni di anni. Fino a oggi le due specie hanno condiviso solo un breve, seppur intenso, tratto di storia comune mantenendo però proprie caratteristiche. Per il moderno proprietario si rivela dunque fondamentale l'acquisizione di cognizioni sulla corretta convivenza con il pet; tematiche in riferimento alle quali la professione medico veterinaria pubblica e privata svolge il ruolo formativo cruciale.





Una corretta conoscenza da parte del proprietario si riflette su un'ampia serie di tematiche che spaziano dal benessere animale alla prevenzione di potenziali eventi aggressivi, giungendo fino alle responsabilità legali vigenti, alla prevenzione dei comportamenti scorretti dal punto di vista manageriale e al rispetto etologico. Il corretto sviluppo del rapporto uomo-cane è perciò fondamentale per una piena, corretta e sicura integrazione sociale del binomio stesso. Queste tematiche, oltre a divenire parte integrante dell'educazione civica e della corretta convivenza sociale, mostrano importanti riflessi anche in ambito di medicina veterinaria preventiva a livello territoriale.



Formazione volontaria e obbligatoria. Ecco le differenze





Agli iscritti che partecipano per scelta volontaria si aggiungono quelli che hanno ricevuto l'obbligo di partecipazione in quanto proprietari o detentori di specifici esemplari che sono individuati dai comuni su indicazione dei servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale, al fine della tutela dell'incolumità pubblica. A questa seconda categoria di proprietari, in aggiunta a specificità d'iscrizione, sono inoltre destinati mirati approfondimenti aggiuntivi tematici e una specifica prova finale.





I percorsi formativi finalizzati al rilascio dell'attestato (patentino) possono essere organizzati dai Comuni, dai Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali avvalendosi della collaborazione degli Ordini professionali dei medici veterinari, dei Dipartimenti di medicina veterinaria delle Università, delle Associazioni veterinarie e delle Associazioni di protezione animale. Il responsabile scientifico deve essere selezionato tra medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dallo specifico Centro di Referenza Nazionale per la formazione in sanità pubblica.



Strutturazione dei corsi e normative territoriali vigenti





Al fine di ottenere informazioni sempre aggiornate inerenti alle normative nazionali e territoriali vigenti, all'organizzazione e alla frequenza di svolgimento dei corsi, obbligatori o su partecipazione volontaria, è importante che i proprietari facciano sempre riferimento al proprio medico veterinario, ai servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e a Comuni. In aggiunta alla normativa nazionale sono infatti in vigore specificità territoriali che ampliano il range dei proprietari tenuti obbligatoriamente alla partecipazione ai corsi. Tra gli esempi vi è il conseguimento del "patentino cane speciale" del Comune di Milano e di quello di Parma che sono rivolti a proprietari e conduttori di specifiche razze presenti negli allegati dei regolamenti comunali approvati.



Presto nuove leggi nazionali ancora più responsabilizzanti





Si evidenzia dunque quanto sia importante il possesso consapevole da parte dei proprietari. Come evidenziato dal dr. Marco Melosi, Presidente ANMVI in una recente intervista "L'80% dei cani affidati ai canili è costituito da pitbull, corsi e american staffordshire. Si tratta di animali più impegnativi e quindi difficili da gestire, che però attirano l'attenzione perché alla moda". Si evidenzia inoltre come questi esemplari siano inoltre spesso molto giovani.













Alessio Arbuatti

Medico veterinario ANMVI Medico veterinario ANMVI

Fonte: Farmacista33 "Presto avremo anche nuove leggi nazionali ancora più responsabilizzanti per tutti gli animali da compagnia che estenderanno gli obblighi di identificazione". il dr. Melosi si è inoltre espresso "personalmente favorevole anche a un patentino obbligatorio per i proprietari che desiderano un cane impegnativo, una di quelle razze che più frequentemente causano problemi di convivenza e di incolumità pubblica. Spesso le aggressioni canine più drammatiche avvengono infatti proprio negli ambienti domestici, dove si crede di saper gestire il cane e invece non è così".

