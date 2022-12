18 dicembre 2022

Perché le api sono importanti?

Il libro delle api è un delizioso libro illustrato ci porta in un viaggio affascinante nel mondo delle api. È perfetto per insegnare ai bambini dai cinque anni in su tutto ciò che riguarda queste nostre piccole ronzanti amiche: quanto sono importanti, perché sono sempre meno numerose e che cosa possiamo fare per aiutarle.

Come organizzano la loro giornata? Quante tipologie di api esistono? E ancora: cosa si può fare, ogni giorno, per aiutarle?

Charlotte Milner propone un percorso completo alla scoperta delle api

Perché dovrebbero leggerlo tutti, grandi e piccini? Perché forse stiamo dimenticando il valore delle api, responsabili di un terzo dei cibi che ogni giorno arriva nei nostri pranzi e nelle nostre cene. La crisi climatica e habitat sempre meno confortevoli per il mondo animali stanno mettendo in serio pericolo la loro sopravvivenza.

