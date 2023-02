04 febbraio 2023

World Cancer day, una giornata di prevenzione contro il cancro

Ad organizzare il World Cancer Day dal 2000, è la Union for International Cancer Control (UICC), la più grande e antica organizzazione internazionale contro il cancro, che quest'anno ha proposto il tema "Unire le nostre voci per agire" per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di rendere accessibili le cure contro il cancro ai pazienti in tutto il mondo e non solo nei Paesi più ricchi.

Cancro, seconda causa di morte nel mondo

Cellule irregolari, che si moltiplicano in modo anomalo





Prevenzione e stile di vita

Secondo il Ministero della salute, in Italia i fattori di rischio comportamentali e, quindi, modificabili sono ritenuti responsabili ogni anno di circa 65.000 decessi oncologici. Tra questi, indubbiamente, il fumo di tabacco rappresenta il principale singolo fattore di rischio essendo associato all'insorgenza di circa un tumore su tre e a ben 17 tipi/sedi di tumore - oltre al tumore del polmone.

Non fumare

Mantenersi normopeso durante tutta la vita;

Fare regolarmente attività fisica e mantenersi attivi;

Seguire una dieta sana, ricca di cereali integrali, verdura e frutta;

Limitare il consumo di zucchero;

Limitare il consumo do carne rossa, soprattutto quella conservata;

Consumare poche bevande alcoliche;

Evitare l'eccessiva esposizione al sole (raggi UV) senza una adeguata protezione.

Importanti screening e diagnosi precoce

Chiara Romeo

