07 febbraio 2023

LSWR acquisisce Xplainers: a supporto degli studenti universitari

Xplainers S.r.l., è una piattaforma che accompagna i giovani studenti verso il mondo universitario, per formare una nuova generazione di talenti e professionisti. Xplainers è vitalizzata da un modello di lavoro dinamico ed innovativo e da una mentalità che punta a creare un impatto il più positivo possibile. Il lavoro si fonda su attività di orientamento universitario e lavorativo e sulla preparazione all'ammissione universitaria, tramite un metodo fresco e che mette gli studenti al centro della didattica.

L'azienda opera tramite due brand: Pro-Med per l'area Medico-Sanitaria e WeTest per le restanti. Entrambi nascono da progetti gestiti da sempre da studenti universitari appassionati d'insegnamento, con lo scopo di creare contenuti online e aiutare i giovani ad accedere alle facoltà universitarie.

"Siamo molto felici di questo traguardo e lusingati di unirci alla famiglia di Edra. Vediamo in questa operazione una grande opportunità di crescita che ci consentirà di mettere al servizio del Gruppo la nostra esperienza, il nostro approccio e il nostro entusiasmo per sviluppare insieme nuove sinergie e nuovi mercati", dichiara Mario Affatato, Fondatore di Xplainers S.r.l. "In Edra ritroviamo la stessa attenzione per le persone che, da sempre, fa parte della nostra cultura e della mission di Xplainers: aiutare gli altri per raggiungere i loro traguardi".

"Questa acquisizione è un investimento che consolida la posizione di leadership del Gruppo e in particolare di Edra nel settore universitario" conclude Giorgio Albonetti, Presidente del Gruppo LSWR. "L'acquisizione di Xplainers rafforza e arricchisce le variegate competenze e i differenti servizi del Gruppo, consolidando la conoscenza e la collaborazione con gli studenti universitari e contribuendo allo sviluppo delle nuove professioni di cui il sistema necessita."

