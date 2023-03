Infezioni dell'apparato urinario: nelle donne si riduce la qualità della vita

«Le infezioni dell'apparato urinario (UTI) non complicate sono molto comuni negli Stati Uniti. Solo pochi studi, tuttavia, ne descrivono l'impatto sulla quotidianità dal punto di vista delle pazienti» afferma l'autore principale dello studio Jeffrey Thompson, di Cerner Enviza, un'azienda sanitaria che fornisce dati, analisi e ricerca al settore delle scienze della vita. I ricercatori hanno condotto un sondaggio online trasversale su donne statunitensi adulte per valutare il carico di UTI non complicate relativamente alla compromissione dell'attività, alla qualità della vita correlata alla salute (HRQoL), alla produttività sul posto di lavoro, all'uso delle risorse sanitarie (HRU) e ai costi diretti e indiretti.

Tra le 375 partecipanti incluse, le attività più compromesse comprendevano i rapporti sessuali (66,9%), il sonno (60,8%) e l'esercizio fisico (52,3%). La HRQoL e le valutazioni sulla salute generale sono risultate peggiori rispetto alla popolazione NHWS. I costi diretti aggiustati erano più alti per le partecipanti che avevano ricevuto due antibiotici rispetto a quelle che ne avevano ricevuto uno, e per quelle alle quali erano stati prescritti più antibiotici in prima linea rispetto a solo uno. Le infezioni urinarie ricorrenti sono state associate a un aumento della compromissione dell'attività, a una peggiore HRQoL e a maggiori costi.