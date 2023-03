L’obesità è anche una questione di cervello

04 marzo 2023

Aggiornamenti e focus

Tags:

Obesità e salute del cervello

Obesità infantile: lo studio sulla sostanza bianca del cervello





Con la fMRI in stato di riposo, la connettività tra le regioni neurali, note come reti dello stato di riposo, può essere osservata mentre il cervello è a riposo.- I ricercatori hanno anche valutato i dati dell'imaging del tensore di diffusione, una tecnica avanzata di risonanza magnetica a diffusione che aiuta a valutare la sostanza bianca, e dell'imaging dello spettro di restrizione. I ricercatori hanno osservato i cambiamenti strutturali del cervello nei bambini con un peso e BMI più elevati. In questi ragazzi si è registrata una maggior compromissione dell'integrità della sostanza bianca rispetto ai loro coetanei normopeso. Le aree di degrado includevano la materia bianca del corpo calloso ed altri tratti all'interno degli emisferi che collegano i due lobi del cervello.







I ricercatori hanno osservato pure un assottigliamento dello strato più esterno della corteccia cerebrale, associandolo a funzioni cognitive ed esecutive più compromesse.



Già si sapeva che essere obesi da adulti è associato a una cattiva salute del cervello. Tuttavia, gli studi precedenti sui bambini si sono spesso concentrati su popolazioni di studio piccole e specifiche o su singoli aspetti della salute del cervello.

Fonte: Doctor33

L'obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica a livello mondiale. La prevalenza dell'obesità è in costante e preoccupante aumento, non solo nei Paesi occidentali ma anche in quelli a basso-medio reddito; rappresenta, inoltre, un importante fattore di rischio per varie malattie croniche. L'obesità infantile, in particolare, è una delle più importanti sfide per le conseguenze che comporta, quali rischio di diabete di tipo 2, asma, problemi muscolo-scheletrici, futuri problemi cardiovascolari, problemi psicologici e sociali.L'aumento del BMI e del peso non sono solo associati a conseguenze sulla salute fisica, ma anche sulla salute del cervello . Questo ha affermato, utilizzando i dati della risonanza magnetica, il più grande studio a lungo termine sullo sviluppo del cervello e sulla salute dei bambini negli Stati Uniti. I ricercatori hanno scoperto che un peso più elevato e un indice di massa corporea (BMI) nella preadolescenza sono associati a una cattiva salute del cervello.L'obesità infantile è una preoccupazione crescente negli Stati Uniti. Secondo i, circa un bambino americano su cinque è obeso. Per ottenere una visione completa della salute del cervello all'interno del gruppo di bambini studiati, il team ha valutato le informazioni dalla risonanza magnetica strutturale e dalla risonanza magnetica funzionale allo stato di riposo (fMRI), che consente ai ricercatori di misurare l'attività cerebrale rilevando i cambiamenti nel flusso sanguigno.