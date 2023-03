Fake and cake: la pasta e il pane fanno sempre ingrassare?

05 marzo 2023

Aggiornamenti e focus

È ormai credenza comune che il consumo quotidiano di pasta e pane sia associato inevitabilmente a un aumento del peso corporeo, e di conseguenza, quando si decide di intraprendere una dieta, spesso i primi alimenti a essere eliminati sono proprio pane e pasta.





Come per ogni alimento che assumiamo, bisogna non eccedere nei quantitativi. Nella piramide alimentare mediterranea, pasta e pane si trovano non più di 2 volte al giorno, in associazione a proteine, verdura e frutta. Nello specifico, questi alimenti associati alle proteine possono anche aiutarci nella perdita di peso preservando anche la massa magra.





Inoltre, prediligendo i cereali integrali si scelgono farinacei a basso indice glicemico, ricchi di fibre con potere nutritivo molto alto. Bisogna considerare che i carboidrati complessi (di cui la pasta rappresenta una delle fonti più importanti) sono la principale fonte di energia per il nostro organismo.





Infatti, in un regime dietetico equilibrato i carboidrati dovrebbero fornire circa il 60% del fabbisogno energetico quotidiano. Inoltre, se si considerano i valori nutrizionali della pasta, emerge che non è la pasta in sé e per sé a far ingrassare, ma piuttosto la modalità con cui essa viene preparata e condita. Basti pensare che un piatto di 80 g di pasta condita con un cucchiaio di olio (10 g) e 10 g di formaggio fornisce solo 415 Kcal.

Si tratta di uno dei falsi miti più frequenti sul web. Pasta e pane non fanno sempre ingrassare!