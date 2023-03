60…e adesso: i 7 toccasana

19 marzo 2023

I 60 anni sono un punto di svolta e di cambiamento in cui ci si ritrova di fronte a un vasto orizzonte di anni ancora da vivere: l'occasione ideale per fare il punto della situazione in fatto di salute e benessere.

I 7 toccasana

Il manuale " 60...e adesso! La guida per viverli bene " contiene i consigli della dottoressa Claire Parker e Sir Muir Gray per pensare alla salute in modo diverso. La regola d'oro è una: essere il più possibile attivi a livello fisico e mentale, facendo piccoli progressi graduali.La durata della vita è importante, ma la "durata della salute" lo è altrettanto. Lo stile di vita è una variabile essenziale, indipendentemente da eventuali patologie. Ciascuno di voi avrà un suo elenco di dritte personali per la salute e il benessere. Qui di seguito troverete i nostri "sette toccasana":

1. siate onesti e coerenti con voi stessi e cercate di dare un senso alla vostra vita;

2. praticate una vita attiva - fisicamente e mentalmente - e siate costanti;

3. mantenete vivi i legami e donate con generosità: le persone della vostra vita sono importanti, e voi lo siete per loro;

4. raggiungete il peso forma: via libera alla dieta mediterranea, che abbonda di frutta, verdura, fibre, cereali integrali, pesci ricchi di acidi grassi omega e vitamina D. Al bando, invece, bevande zuccherate, biscotti, dolci, torte, carni in scatola e salumi;

5. bevete con moderazione e smettete di fumare;

6. tenete sempre d'occhio la pressione;

7. combattete lo stress e praticate la mindfulness.





Tratto da: "60...e adesso! La guida per viverli bene"