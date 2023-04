Riabilitazione post ictus, servono esercizi di cammino vigoroso per almeno tre mesi

06 aprile 2023

L'esercizio ottimale per riacquistare la deambulazione, nei pazienti che hanno subìto un ictus, dovrebbe includere almeno 12 settimane di camminata vigorosa. E' quanto risulta da uno studio pubblicato su JAMA Neurology.

«Per la riabilitazione della capacità di camminare dopo un ictus, l'intensità e la durata dell'allenamento sono parametri critici, che mancano tuttora di ottimizzazione» spiega Pierce Boyne, della University of Cincinnati, Stati Uniti, autore principale dello studio.

I ricercatori hanno valutato l'intensità ottimale dell'allenamento (vigoroso rispetto al moderato) e la durata minima dello stesso (quattro, otto o 12 settimane) utili per massimizzare il miglioramento immediato della capacità di deambulazione nei pazienti. Per questo hanno arruolato 55 sopravvissuti a un ictus di età compresa tra 40 e 80 anni che avessero limitazioni persistenti alla deambulazione sei mesi o più dopo l'evento.

Il tempo medio trascorso dall'ictus era di 2,5 anni e la distanza media percorsa al test del cammino di sei minuti al basale era di 239 m. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi in modo casuale, e destinati a praticare un allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT) oppure un allenamento aerobico di intensità moderata (MAT): ciascuno prevedeva 45 minuti di pratica della camminata tre volte a settimana per 12 settimane.

Il protocollo HIIT utilizzava sequenze ripetute di camminata di 30 secondi alla massima velocità di sicurezza, alternate a periodi di riposo da 30 a 60 secondi, mirando a un'intensità aerobica media superiore al 60% della riserva di frequenza cardiaca (HRR).

Il protocollo MAT utilizzava una deambulazione continua con velocità regolata per mantenere un obiettivo iniziale del 40% dell'HRR, progredendo fino al 60% dell'HRR in base a quanto tollerato. Non si sono verificati eventi avversi gravi correlati alle procedure dello studio.

I gruppi hanno mostrato variazioni simili della distanza percorsa al test del cammino in sei minuti dopo quattro settimane, ma l'HIIT ha permesso maggiori guadagni dopo otto e 12 settimane. Inoltre, l'HIIT ha anche mostrato più miglioramenti rispetto al MAT su alcune misure secondarie di velocità dell'andatura e fatica. «Un esercizio di cammino vigoroso ha prodotto effetti significativi nella capacità di deambulazione già a quattro settimane di allenamento, ma sono state necessarie almeno 12 settimane per massimizzare i risultati» concludono gli autori.







