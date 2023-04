Giornata Mondiale della Salute: "Salute per tutti"

07 aprile 2023

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha scelto di dedicare la Giornata Mondiale della Salute di quest'anno al tema "Salute per tutti". Ad oggi, infatti, il diritto alla salute non è garantito allo stesso modo a tutti gli abitanti del pianeta: basti pensare che il 30% della popolazione mondiale non è in grado di accedere ai servizi sanitari essenziali!

Il 7 aprile 2023, l'OMS celebrerà il suo 75° anniversario, insieme ai suoi 194 Stati membri e ad altri partner, chiedendo un rinnovato impegno per l'equità sanitaria. L'OMS si è costituita all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, con un trattato tra le nazioni del mondo che riconoscevano la salute non solo un diritto umano fondamentale, con un ruolo chiave anche per la pace e la sicurezza. La pandemia di COVID-19 ha dimostrato che proteggere la salute è fondamentale per le nostre economie, per la società, la sicurezza e la stabilità.

Adesso, la tabella di marcia dell'OMS per la ripresa include un urgente cambio di paradigma verso la promozione della salute e del benessere e la prevenzione delle malattie, affrontando le sue cause profonde e creando le condizioni affinché la salute possa prosperare. L'OMS esorta i paesi a fornire assistenza sanitaria dando la priorità all'assistenza sanitaria di base come fondamento della copertura sanitaria universale.

Negli ultimi cinque anni, l'OMS ha investito nella scienza e nella salute digitale: ciò è avvenuto in un momento in cui la scienza è costantemente sotto attacco, ogni giorno. I diversi Paesi devono proteggere i cittadini dalla cattiva informazione e dalla disinformazione. Il futuro della salute dipende come da come i Paesi sostengono la salute attraverso la scienza, la ricerca, l'innovazione, i dati, le tecnologie digitali e le partnership.

L'OMS ha rivolto quindi un appello a tutti gli Stati Membri chiedendo in particolare di:

✔aumentare i finanziamenti pubblici in sanità: fondamentali sia per migliorare le condizioni sociosanitarie di molti individui che per far avanzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche oltre la salute;

✔investire nell'istruzione e nella creazione di posti di lavoro per il settore sanitario, per prevenire una futura carenza di personale specializzato;

✔ aumentare le "tasse sanitarie" su tabacco, alcol, zuccheri aggiunti e combustibili fossili, per scoraggiarne il consumo e al contempo per raccogliere fondi preziosi.

