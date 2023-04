60…e adesso: Lo specchio della consapevolezza

08 aprile 2023

I 60 anni sono un punto di svolta e di cambiamento in cui ci si ritrova di fronte a un vasto orizzonte di anni ancora da vivere: l'occasione ideale per fare il punto della situazione in fatto di salute e benessere.

Lo specchio della consapevolezza

Il manuale " 60...e adesso! La guida per viverli bene " contiene i consigli della dottoressa Claire Parker e Sir Muir Gray per pensare alla salute in modo diverso. La regola d'oro è una: essere il più possibile attivi a livello fisico e mentale, facendo piccoli progressi graduali.Lo specchio serve ad accettare il nostro corpo per com'è. Solo così potremo smettere di tormentarci, diventare più attivi e rimetterci in forma con convinzione. Avrete bisogno di uno specchio lungo, da posizionare in una stanza riscaldata tutta per voi, dove stare nudi o in biancheria intima.

Se riuscite a pensare con lucidità al vostro peso corporeo, potete fare a meno di questo esercizio. Se, al contrario, il vostro peso vi fa star male, la situazione si fa più complessa. E se credete di avere gravi problemi di forma (tanto di sovrappeso quanto di sottopeso), parlatene con il medico. Prima di guardarvi allo specchio ricordate che il vostro corpo vi appartiene, a prescindere dalla taglia. Accettatevi per come siete. Non è essere più o meno grassi a stabilire quanto valete. Non ci sono premi né punizioni. Dovete lavorare sul peso per migliorare la salute? Si tratta di un compito come un altro. E come tale dovete affrontarlo, con obiettività e distacco. Non è una punizione: è una scelta. Smettetela di tormentarvi.

Quando siete pronti, guardatevi allo specchio della consapevolezza. Continuate per due o tre minuti. Sgombrate la mente. Alla fine, ponetevi tre domande. Ricordatevi di respirare con lentezza.

1. "Sono sovrappeso?"

2. "Tendo ad accumulare molto grasso?"

3. "Ho un fisico a mela (tendo ad accumulare grasso viscerale) o a pera (tendo ad accumulare grasso su fianchi e cosce)?"

Annotatevi mentalmente le risposte e respirate piano.

Ripensate alle risposte fino ad accettarle. Se avete risposto "sì" alle prime due domande, probabilmente siete sovrappeso. Se alla terza domanda avete risposto "ho un fisico a mela" (dovuto cioè a un accumulo di grasso viscerale), allora siete decisamente sovrappeso e dimagrire può solo farvi bene: correte infatti il rischio di sovraccaricare articolazioni, cuore e metabolismo.

Non vi angosciate, però: anzi, prendetela come un'occasione per cominciare ad affrontare il problema poco a poco ma con fermezza. Ottenere progressi graduali è facile ed efficace: cominciate oggi. Con il tempo, poi, potrete pesarvi sulla bilancia per avere dati più precisi, ma per il momento cominciate ad accettarvi e a prendere familiarità con lo specchio. Fare pace con la propria immagine è un ottimo inizio.





Tratto da: "60...e adesso! La guida per viverli bene"