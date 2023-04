Nutrizione. Decalogo del ministero: valorizziamo la dieta mediterranea

13 aprile 2023

Prioritari anche gli interventi diretti a contrastare la malnutrizione, sia per difetto, specie in ambito ospedaliero, che per eccesso, ovvero sovrappeso obesità , "che allunga i tempi di degenza mediamente del 55% con conseguente aumento della spesa e delle complicanze mediche".





fonte: Doctor33 Inoltre, tra i punti, quello di promuovere la corretta comunicazione sull'alimentazione, rendendo "comprensibili le informazioni validate e accreditate anche per contrastare informazioni false " e, infine, portare questi temi "nei programmi didattici della scuola primaria e secondaria", ha concluso il ministro. Tra i punti del decalogo, la promozione della dieta mediterranea italiana, "un patrimonio della nostra terra che dobbiamo recuperare, valorizzare e tramandare" perché una stretta aderenza a questa è "associata alla riduzione della mortalità complessiva di quasi il 10%".

"Sono stati tre giorni di lavoro intenso che ha permesso di approfondire gli ambiti relativi alla Nutrizione facendo emergere criticità ma anche proposte che hanno portato a una sintesi di 10 azioni da mettere in campo per rendere la nostra nazione resiliente, i cittadini più consapevoli e informati, i servizi di nutrizione clinica e preventiva pronti a dare risposte adeguate superando disomogeneità e diseguaglianze. E che ha tra i 10 punti anche un chiaro no ai cibi sintetici". Così il ministro della Salute, nel suo intervento durante la giornata conclusiva della prima Conferenza nazionale sulla nutrizione", durante la quale è stato presentato il Decalogo sulla Nutrizione.La Conferenza nazionale è partita dal presupposto che una "sana alimentazione aiuta a migliorare lo stato di salute, a prevenire malattie croniche degenerative con un impatto rilevante sulla spesa sanitaria e sulla mortalità". Da questo punto di vista, "il- ha detto - è un risultato importante di un percorso che oggi non termina bensì inizia".