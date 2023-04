Sindrome di Down: rispetto, opportunità e inclusione

16 aprile 2023

"Non c'è nulla di accettabile in una scusa ridicola per negare la piena inclusione". Così in un tweet l'Istituto superiore di sanità rilancia lo slogan della campagna internazionale 'Ridiculous excuses, not to be inclusive', promossa da Coordown e diventata virale sui social. "Le persone con sindrome di Down lo sanno bene: scuola, palestra, sport, lavoro, succede spessissimo. Una presa in giro a cui occorre dire basta", scrive l'Iss.



La Giornata mondiale, indetta nel dicembre 2011 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite che per il 2023 accendono i riflettori sui diritti: 'With Us Not For Us' - 'Con noi non per noi' è il messaggio lanciato quest'anno in occasione della ricorrenza, accogliendo il focus proposto dall'organizzazione Down Syndrome International che rappresenta le persone con sindrome di Down.



"Questo tema viene indicato come la chiave per un approccio alla disabilità basato sui diritti umani, che possa concorrere a superare il modello obsoleto di 'carità della disabilità' in cui le persone con disabilità sono trattate appunto come 'oggetti di carità', meritevoli di pietà e da affidare agli altri per avere supporto", spiega Anfass, Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. "Un approccio basato sui diritti umani - precisa in una nota - vede le persone con disabilità come aventi il diritto a essere trattate in modo equo e avere le stesse opportunità di tutti gli altri, lavorando con gli altri per migliorare le loro vite".

In quest'ottica Anffas auspica che si possa rafforzare la consapevolezza su alcuni punti, precisando che quelli elencati "non sono richieste, ma diritti di tutte le persone con sindrome di Down e di tutte le persone con disabilità, che non dovrebbero più essere evidenziati per la loro mancanza in giornate apposite, ma dovrebbero essere invece la realtà concreta nella loro vita quotidiana, nel pieno rispetto di quanto sancito dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e in una reale società di pari diritti e opportunità".