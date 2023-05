Gravidanza: i consigli per restare in forma

12 maggio 2023

Durante i mesi dell'attesa la futura mamma deve fare attenzione alla propria alimentazione e alla forma fisica, per trascorrere questo periodo importante della vita senza aumentare di peso in modo eccessivo. I consigli per restare in forma.Non esiste una regola valida per tutte le donne, il numero di chili 'in più' dipende da molti fattori: il peso prima dell'attesa, l'indice di massa corporea, lo stato di salute della futura mamma e la conformazione del bambino. In generale, l'aumento di peso consigliato è tra i 10 e i 12 kg. Una gravidanza gemellare porterà un aumento di peso maggiore. Il ginecologo dovrà accertare che nel corso dei mesi la crescita del feto sia regolare.

Un eccesso di chili in gravidanza espone poi a qualche rischio: il sovrappeso aumenta le possibilità di complicazioni, come diabete gestazione e pressione alta.

Alimentazione sana ed equilibrata

Durante questi mesi l'alimentazione deve essere sana ed equilibrata. Per non sovraccaricare la digestione ed evitare la nausea la futura mamma può consumare tre pasti principali leggeri e nutrienti. E per non far mancare una scorta di energia all'organismo vanno previsti anche due spuntini a metà mattina e al pomeriggio. Sono necessari i carboidrati complessi: pane, pasta, prodotti da forno da assumere 3-4 volte al giorno, e un adeguato apporto proteico sia di origine animale che vegetale: latte, yogurt, carne, pesce, uova, legumi e frutta secca. Frutta e verdura di stagione. Prima di consumarle vanno lavare accuratamente con amuchina o acqua e bicarbonato. Niente o poco caffè, niente alcol. Per ogni dubbio è importante chiedere indicazioni al proprio medico.

Tanto movimento

Anche l'esercizio fisico regolare è essenziale per mantenersi in forma nell'attesa. Si devono scegliere esercizi adatti a questa condizione e privi di rischio. La futura mamma in tal modo può rimanere allenata e avere una muscolatura tonica. Dopo il parto diventerà anche più facile riprendere il peso forma. L'importante è essere costanti mantenendo l'abitudine al movimento anche dopo la nascita del bambino. La stagione estiva è un periodo ideale per lunghe passeggiate all'aria aperta e nuotate al mare o in piscina. In attesa del lieto evento!

Alessandra Margreth