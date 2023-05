Perché la Vitamina C nei cosmetici? I consigli di Giulia Penazzi

21 maggio 2023

L' acido ascorbico è una molecola meravigliosa sia per uso orale che cutaneo. Purtroppo è molto sensibile sia alla luce che all'ossigeno e, puro in soluzione acquosa, si degrada velocemente in acido deidroascorbico, diventa scuro e perde funzionalità. Per fortuna la chimica cosmetica ci viene in contro con derivati stabilizzati che si possono agevolmente (...più o meno ;)) inserire in varie forme cosmetiche come emulsioni e sieri. Queste molecole di acido ascorbico "protette", che risultano quindi più stabili in soluzione acquosa poi, una volta arrivate sulla pelle, grazie ad enzimi cutanei, liberano acido ascorbico puro.

L'acido ascorbico è un potentissimo antiossidante, in particolare sulla parte idrofila dei tessuti cutanei, aiuta a contrastare i danni da UV, protegge i capillari e stimola la sintesi del preziosissimo collagene. Inoltre, ha anche azione schiarente e aiuta a ridurre le macchie di melanina cutanee e a prevenire la formazione delle nuove. Proprio per queste sue preziose funzioni è una molecola particolarmente adatta alla stagione in cui i raggi UV si fanno sentire maggiormente. Non è fotosensibilizzante e si può utilizzare anche prima di esporsi al sole.

Ormai tutti i principali brand cosmetici hanno almeno un prodotto a base di Vitamina C. Vi lascio di seguito i principali derivati stabilizzati così potete divertirvi a leggere le etichette e capire quale di questi il vostro brand preferito utilizza.

I principali derivati stabilizzati dell'acido ascorbico impiegati in cosmetica sono: Sodium ascorbyl phosphate (SAP), Magnesium ascorbyl phosphate (MAP), Ascorbyl palmitate (AA-PAL), Ascorbyl tetraisopalmitate (VC-IP), Ascorbyl glucoside (AA-2G), Ascorbyl 2-phosphate 6-palmitate (APPS) 3-O-Ethyl ascorbate (EAC) e Ascorbyle tetraisopalmitate.

Giulia Penazzi, Cosmetologa