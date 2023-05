Unicef: calata in tutto il mondo la fiducia nei vaccini

22 maggio 2023

Aggiornamenti e focus

Tags:

Secondo il rapporto annuale dell'UNICEF "" il mondo affronta un allarme rosso per la salute dei bambini: la copertura vaccinale è diminuita durante la pandemia di COVID-19 perché si è persa la fiducia nell'importanza delle vaccinazioni infantili di routine contro malattie mortali come il morbillo e la poliomielite «La storia passata abbonda di pestilenze e malattie, ma i vaccini hanno cambiato il corso della sopravvivenza e dello sviluppo umano. Nel 1950 più di 11 milioni di bambini sono stati vaccinati contro la tubercolosi, segnando l'inizio di una nuova era in cui le vite di milioni di bambini sarebbero state protette da malattie prevenibili con il vaccino come vaiolo, morbillo e poliomielite» esordisce il direttore esecutivo dell'UNICEF Catherine Russell. Ma durante la pandemia, tra il 2019 e il 2021, la percezione pubblica dell'immunizzazione dei bambini è diminuita in 52 dei 55 paesi inclusi nel rapporto, sintomo preoccupante di un crescente scetticismo tra false informazioni e calo della fiducia nei governi. «Non possiamo permettere che la fiducia nell'immunizzazione di routine muoia insieme alla pandemia; se ciò accadesse, la prossima ondata di vittime potrebbe includere molti bambini con difterite, morbillo o altre malattie evitabili» avverte Russell, precisando che durante la pandemia 67 milioni di bambini hanno perso una o più vaccinazioni potenzialmente salvavita e, nonostante le crescenti epidemie, gli sforzi per recuperare il terreno perduto finora non sono bastati.Secondo il rapporto dell'UNICEF, basato sulle statistiche del Vaccine Confidence Project della London School of Hygiene and Tropical Medicine, la percentuale di persone concordi con l'affermazione che i vaccini sono importanti per i bambini è diminuita del 44% in Papua Nuova Guinea e Corea del Sud e di oltre un terzo in Senegal, Ghana e Giappone. La fiducia è calata anche nei paesi occidentali, Italia compresa, mentre in India, Messico e Cina è rimasta invariata o è aumentata.«Va comunque sottolineato che la sfiducia nei vaccini potrebbe cambiare e che questi risultati potrebbero non essere una tendenza a lungo termine» chiarisce Russell. E conclude: «Nonostante il calo di fiducia, oltre l'80% degli intervistati in quasi metà dei paesi analizzati ritiene ancora che le vaccinazioni infantili siano cruciali».Per il report: Unicef 2023

fonte: Doctor33