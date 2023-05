Evento di Dica33 a Rimini Wellness, Alimentazione: tra scienza e falsi miti

24 maggio 2023

Nell'ambito diche si terrà dall'1 al 4 giugno, Dica33 sarà presente l'1 giugno - ore 14.50 presso la Mind&Body Arena (Pad B5-D5) con un evento dedicato a " Alimentazione: tra scienza e falsi miti ".

Con il crescente interesse della popolazione per la sana alimentazione, molti alimenti sono stati più volte sotto i riflettori dell'opinione pubblica a causa di credenze popolari, falsi miti e ingiustificati allarmismi di cui i media ci bombardano senza nessun controllo scientifico. Al giorno d'oggi, infatti, grazie agli imponenti progressi di internet risulta molto più facile "informarsi", ma al tempo stesso risulta ancora più facile incappare in aggiornamenti privi di qualsivoglia riscontro scientifico razionale. Sono molte le fake news che alimentano la disinformazione in tema alimentare, portando spesso ad adottare delle abitudini non corrette o comunque non ottimali a livello nutrizionale.

Per parlare di questo problema, nasce l'incontro " Alimentazione: tra scienza e falsi miti " ideato da Dica33, e Edra, per scovare le bufale sui regimi alimentari e sui comportamenti corretti da adottare a tavola, per sostenere la salute dei cittadini anche durante i pasti.

Si parlerà tra l'altro di

Come nasce una fake news sull'alimentazione?

Per avere un'abbronzatura perfetta devo mangiare tante carote?

Il latte fa ingrassare?

La banana è il frutto più ricco di potassio?

È vero che la carne è fonte di eccessivi livelli di colesterolo?

La pasta e il pane fanno sempre ingrassare?

Relatori

Chiara Graziadio

Specialista Endocrinologia, AOU Federico II di Napoli, Co-Autrice del libro Cake & Fake





Francesco M. D'Amore

Segretario di AFEN, Associazione Farmacisti Esperti in Nutrizione

Modera

Mercedes Bradaschia

Coordinatrice Dica33 e area pubblico, Edra SpA