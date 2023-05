Allungare il tempo dei pasti in famiglia fa bene ai bambini

27 maggio 2023

Una maggiore lunghezza, solo 10 minuti, degli orari dedicati ai pasti in famiglia può essere una strategia appropriata per convincere i bambini a mangiare in modo più sano, consumando più frutta e verdura, secondo uno studio clinico randomizzato pubblicato su«Nonostante sia noto che mangiare meno frutta e verdura in età infantile aumenti il rischio di malattie croniche non infettive, il consumo di tali alimenti nei bambini resta inferiore alla quantità raccomandata a livello globale» spiega la coautrice Jutta Mata dell'Università di Mannheim, in Germania, sottolineando che quasi due terzi dell'apporto calorico di ogni bambino proviene da cibo preparato in casa e consumato in famiglia. Pertanto, i pasti familiari non solo sono importanti per l'alimentazione in età pediatrica, ma modellano le future preferenze alimentari dei bambini essendo anche un contesto ideale per introdurre misure dietetiche volte a migliorarne la salute. «Allo scopo di valutare l'effetto dell'estensione della durata dei pasti in famiglia sull'assunzione di frutta e verdura nei bambini, abbiamo randomizzato 50 coppie di genitori e figli assegnandole a una di due condizioni alimentari: il normale pasto serale in famiglia oppure un pasto serale più lungo del 50%» scrivono gli autori precisando che l'età media dei bambini era 8 anni e dei genitori 43 anni, e che tutte le diadi genitore-figlio sono state assegnate prima a una e poi all'altro pasto secondo un metodo di randomizzazione a blocchi.E i risultati parlano chiaro:. Per dirla in numeri, rispetto ai pasti di normale durata, i pasti familiari più lunghi hanno indotto i bambini a mangiare 3,32 pezzi di frutta in più e 3,66 pezzi di verdura in più equivalenti a circa una porzione di 100 grammi. «Questo risultato ha un'importanza pratica in termini di salute pubblica, dato che una singola porzione giornaliera aggiuntiva riduce il rischio cardio-metabolico dal 6% al 7%» conclude Mata.