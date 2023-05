Webinar. Bambini in viaggio: come non rovinare le vacanze con i rimedi naturali per l'estate

29 maggio 2023

Aggiornamenti e focus

Tags:

Il 31 maggio alle ore 19 si terrà sulla piattaforma zoom il webinar " Bambini in viaggio: come non rovinare le vacanze con i rimedi naturali per l'estate " con la dott.ssa Maria Enrica Quirico

Con l'arrivo dell'estate non si può rinunciare a far esplorare ai nostri piccoli nuovi luoghi: mare, montagna, luoghi sereni in mezzo alla natura.

Ma come affrontare i viaggi (alle volte anche lunghi) in serenità? Come aiutare i nostri piccoli ad abituarsi ai nuovi luoghi e contesti in cui si trascorrerà la quotidianità? Come gestire le piccole o grandi emergenze che possono capitarci lontano da casa?

Ne parliamo nel webinar "Bambini in viaggio: come non rovinare le vacanze con i rimedi naturali per l'estate"

con la dott.ssa Quirico, autrice di "Rimedi naturali per la mamma e il suo bambino". Ci spiegherà come affrontare, insieme ai bambini, le nuove avventure alla scoperta di luoghi e realtà - per loro totalmente nuove.

Relatore

Dott.ssa Maria Enrica Quirico

Medico chirurgo specializzato in Pediatria, diplomata in Omeopatia Classica presso SMB Italia, diplomata alla Faculty of Homeopathy of United Kingdom. Master in Low Dose Therapy all'Università di Parma. Docente di medicina integrata nelle scuole di Omeopatia riservate a medici, farmacisti e ostetriche. Ha scritto numerosi articoli pedagogici sul sonno, l'alimentazione, le regole di comportamento e i rimedi naturali. Esperta in Fitoterapia e Fiori di Bach. Da anni organizza corsi dedicati ai genitori per aiutarli ad affrontare le tematiche più ricorrenti dalla nascita del bambino fino all'adolescenza.