Il movimento fa bene a ogni età

14 giugno 2023

Ore fermi al computer, incollati allo smartphone o al tablet per lavoro e per svago, la nostra società ci spinge ad essere sedentari. Ma restare troppo fermi facilità nel tempo diversi danni alla salute. La ricerca scientifica trova sempre nuove conferme dell'importanza del movimento a ogni età. L'attività fisica ha effetti benefici sul metabolismo, allontana i rischi di diabete con un'azione positiva sui livelli di insulina, agisce positivamente su funzioni cardiache, muscolari e delle articolazioni. E allontana il rischio di insorgenza di malattie anche gravi e croniche.

Secondo l'OMS, Organizzazione Mondiale per la Sanità, bisogna fare moto almeno 150 minuti alla settimana: 30 minuti di camminata al giorno per cinque giorni alla settimana. Sono importanti sia l'attività aerobica sia quella per potenziare la forza muscolare.

I bambini e ragazzi devono fare attività fisica ogni giorno, e praticare uno sport per crescere bene e irrobustirsi. Anche con il passare degli anni bisogna mantenere l'abitudine al movimento: dopo i cinquant'anni i muscoli e le articolazioni vanno tenuti sempre in esercizio ed "efficienti". Le donne in menopausa poi devono affrontare il calo degli estrogeni e il rischio di osteoporosi: una sana alimentazione e l'attività fisica aiutano a mantenere le ossa sane favorendo la formazione di nuovo tessuto osseo.

Il movimento fa bene anche al cervello perché potenzia le funzioni cognitive, aiuta a combattere la depressione e l' insonnia. Camminate, nuotare e fare ginnastica fanno bene alla salute del cuore e aiutano a mantenere sotto controllo il peso evitando i chili in eccesso.

Anche nella terza età bisogna mantenere l'abitudine a un'attività fisica moderata. La forza diminuisce con gli anni e tale riduzione può compromettere la funzionalità dell'apparato muscolo scheletrico. Cosa si può fare? Ad esempio lunghe passeggiate, ginnastica dolce, nuoto, sempre chiedendo consiglio al medico in caso di dubbi.

Alessandra Margreth