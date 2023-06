Test di autodiagnosi, le regole per non rischiare

27 giugno 2023

L'uso di dispositivi per l'autodiagnosi, noti anche come 'test rapidi', è sempre più diffuso. Se il test di gravidanza fornisce risultati accurati e non crea problemi di interpretazione, altri, come per esempio quelli per la ricerca dell' infezione da HIV o da Epatite C, richiedono una conferma con metodi più sofisticati e accurati, eseguiti presso laboratori medici. Ancora più complicato è il caso dei test genetici, che devono essere gestiti dal medico dalla prescrizione fino all'interpretazione e alla comunicazione dei risultati al paziente.

Fondamentale quindi affidarsi a strumenti scientificamente validati. Per questa ragione gli specialisti della SIBioC, Società Italiana di Biochimica Clinica e Medicina di Laboratorio, hanno redatto cinque regole per informare i cittadini del rischio a cui possono andare incontro utilizzando dispositivi che non rispondono a criteri di qualità in grado di garantire l'affidabilità dei risultati.