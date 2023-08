Le coliche del neonato: i consigli di Dica33

25 agosto 2023

Pianti irrefrenabili del neonato, un'esperienza comune praticamente a tutti i genitori. Mamma è papà non riescono a capire il perché e che cosa fare. Una delle cause più comuni sono le coliche intestinali del piccolo.

Come individuare il problema? Le coliche del lattante sono riconoscibili perché, quando piange, il bambino flette e distende le gambine verso l'addome. Solitamente le coliche insorgono quando il piccolo succhia il latte troppo rapidamente, soprattutto dal biberon. Con il latte può ingurgitare aria che arriva fino allo stomaco. Il neonato deve riuscire a succhiare il latte con calma: un consiglio è interrompere l'allattamento per qualche istante e poi riprendere. Le coliche si riducono spontaneamente dopo i 3 mesi, fino a cessare del tutto .

Se si sospetta che il bimbo soffra di coliche, e bene innanzitutto rivolgersi al pediatra per escludere altre possibili cause del pianto. Se il bambino è sano e cresce bene, queste coliche non comportano rischi per il suo sviluppo.

Si può chiedere al proprio pediatra se sia il caso di dare un probiotico: queste sostanze hanno un'azione benefica sulla flora batterica del neonato e favoriscono un corretto funzionamento intestinale.

Contro le coliche è molto utile anche imparare a eseguire piccoli massaggi delicati sul pancino del lattante. Il massaggio è un aiuto per far stare bene il bambino e trasmettergli un senso di equilibrio e serenità.

Per calmare il pianto del neonato ci sono altri semplici "trucchi": ad esempio tenere la culla in una stanza tranquilla in penombra, al riparo dalla luce e dai rumori forti. O portare il piccolo a fare un giretto fuori in carrozzina, per distrarre la sua attenzione dai fastidi che lo fanno piangere.

È utile anche provare a cambiare posizione: tenere il neonato a pancia in giù, con una mano sotto la pancia e la testa appoggiata all' avambraccio del genitore: la pressione sulla zona stomaco e intestino è infatti in grado di alleviare il disagio delle coliche. E anche i genitori riusciranno a dormire serenamente!

