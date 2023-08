Armocromia: la conosci?

26 agosto 2023

Il dibattito politico italiano ci ha introdotto di recente all'armocromia, la scienza che studia i colori e come questi interagiscono tra loro. È una disciplina che viene utilizzata in differenti campi: dalla moda all'interior design, dalla grafica all'arte. È soprattutto uno strumento utile per creare look personalizzati, unici, su misura. Si basa sul principio che ogni persona ha una propria palette di colori, determinata dal sottotono della pelle che può essere caldo, freddo o neutro. Si parla infatti di caldo/solare e freddo/lunare.

È interessante capire come si determina il sottotono. Esso infatti è influenzato dalla quantità di melanina, un pigmento responsabile dell'imbrunimento della pelle, prodotto dai melanociti. Il colore di epidermide, occhi e capelli dipende proprio da loro. Le persone con un sottotono caldo hanno una pelle con una maggiore quantità di melanina, mentre le persone con un sottotono freddo hanno una pelle con una minore quantità di melanina. E i soggetti con un sottotono neutro hanno una pelle con una quantità di melanina intermedia. A questo punto, determinato il sottotono della pelle, è possibile individuare la propria palette di colori, composta da cromie che si armonizzano tra loro e che fanno risaltare i lineamenti del viso.

Si basa fondamentalmente sulla teoria dei colori delle quattro stagioni che hanno precise caratteristiche di tonalità, valore e intensità di tono, a cui nel tempo si sono aggiunti altri sottogruppi stagionali. Le principali palette di colori sono quattro:





Primavera: colori caldi e luminosi come il giallo, l'arancio, il verde e il rosso

Estate: colori freddi e chiari come il blu, il viola, il verde e il grigio

Autunno: colori caldi e scuri come il marrone, il rosso, l'arancio e il giallo

Inverno: colori freddi e intensi come il nero, il blu, il viola e il verde





Lo scopo dell'armocromia è orientare oggettivamente le persone verso i colori ideali, indipendentemente dai loro gusti personali. Le palette differiscono da persona a persona perché mettono in risalto le caratteristiche cromatiche e i colori naturali di ogni individuo. Come conoscere la propria palette? Si possono fare test online o si può richiedere l'assistenza di un consulente di immagine o di un personal shopper. Il passo successivo è quello di utilizzare la palette per creare outfit armoniosi, capaci di valorizzare i lineamenti. I colori possono infatti essere utilizzati in modo trasversale: dai vestiti agli accessori, dai capelli al make-up.

