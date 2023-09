InnovazionePiù 2023 torna a ottobre: aperte le iscrizioni

31 agosto 2023

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di InnovazionePiù, il convegno sull'innovazione digitale organizzato da DigitalWorld in collaborazione con le testate del Gruppo LSWR specializzate nei settori dell'industria, della sanità e giuridico.

Il convegno è in modalità digitale "full remote", fruibile da qualsiasi browser, ed è organizzato in tre giornate tematiche, con sessioni individuali da 45 minuti circa, in cui docenti, rappresentanti delle istituzioni ed esperti della materia presenteranno le principali tendenze che guidano la trasformazione digitale nei diversi settori.

Tema portante della manifestazione è l'urgenza della trasformazione digitale, motivata da bisogni pressanti da un lato, ma anche dalle enormi opportunità offerte dal PNRR e da altri fondi a sostengo dell'innovazione. Fondi che il Paese non può permettersi di farsi sfuggire.





Trasformazione digitale, ultima chiamata

Il tempo dei proclami e delle intenzioni è finito. Le pressioni internazionali sulla competitività da un lato, la situazione economica e geopolitica da un lato, e l'enorme opportunità offerta dal PNRR dall'altro, impongono di passare ai fatti, con soluzioni praticabili nel nostro contesto locale, molto frammentato tanto nel privato quanto nel pubblico, risolvendo o aggirando la cronica carenza di competenze digitali avanzate.

Di seguito presentiamo i temi principali che saranno affrontati nelle tre giornate del convegno. Un'agenda più dettagliata, anche se ancora in fase di completamento, è disponibile sul sito dell'evento.





Martedì 17 ottobre: La leva del digitale per la produttività delle PMI

La scarsa produttività italiana è concentrata nelle piccole imprese e imputabile al loro scarso livello di digitalizzazione. Alle tante, troppe piccole imprese mancano risorse da investire e competenze specifiche, che è sempre più difficile e oneroso reperire sul mercato del lavoro.

• Cosa si può fare per formare specialisti e trattenerli nel nostro paese?

• Consulenti e system integrator possono continuare a "mettere una pezza" alla mancanza di competenze interne?

• Può l'intelligenza artificiale costituire la chiave per aumentare la produttività?

Mercoledì 18 ottobre: Digitalizzazione della sanità: opportunità e ostacoli da superare

La tecnologia sta compiendo passi da gigante, e il PNRR sta offrendo i fondi necessari per una necessaria digitalizzazione della sanità, ma la frammentazione degli enti e dei loro sistemi informativi, unita a una distribuzione non omogenea delle competenze digitali tra gli operatori sanitari rischiano

• Come realizzare una governance nazionale per la sanità digitale? Quali esperienze ci sono in Europa?

• Come sfruttare il potenziale dell'intelligenza artificiale nella diagnosi, nella cura e nella prevenzione? Quali sono le implicazioni etiche dell'utilizzo della IA?

• Come migliorare l'accessibilità e l'inclusione dei servizi sanitari digitali, partendo dal fascicolo sanitario elettronico, dalla telemedicina e dalle terapie digitali?

Giovedì 19 ottobre: Cybersecurity, un rischio non più tollerabile

L'Italia è sempre più nel mirino dei cybercriminali, terroristi e soggetti esteri che nello scorso anno hanno triplicato il numero di attacchi nel nostro Paese. I soggetti piccoli non possono più difendere le proprie infrastrutture autonomamente.

• Quali misure e strategie di difesa sono applicabili ora dalle imprese di ogni dimensione?

• Qual è il punto dei cloud nazionali, pubblici e privati? Cosa si può fare per migliorarne l'adozione?

• Come si può stimolare la collaborazione tra imprese, istituzioni ed enti pubblici per prevenire e contrastare gli attacchi informatici in modo più efficiente?

Registrati ora!

La partecipazione al convegno è gratuita per tutti i rappresentanti del mondo delle aziende, delle istituzioni e delle università, previa registrazione e selezione delle sessioni di proprio interesse.

Registrandosi subito sarà possibile ricevere la newsletter con gli aggiornamenti periodici su sessioni, relatori e notizie attinenti gli argomenti trattati nel corso del convegno.

La registrazione permetterà anche di accedere, successivamente alla data del convegno, alle registrazioni delle sessioni, agli atti e alle presentazioni usate dai relatori. (Qui sono disponibili le registrazioni dell'edizione 2022.).

Per registrarsi